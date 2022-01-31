Глобальні обсяги IPO на початку року різко скоротились на тлі падіння ринків
Загальна вартість IPO у світі у січні сягнула 26,7 млрд доларів - це на 60% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це пише Bloomberg.
Така тенденція, зокрема, пов'язана зі скороченням попиту з боку інвесторів і нестабільністю на фондових ринках.
При цьому, вартість відкладених IPO зросла майже удвічі порівняно з минулим роком - до 6,2 млрд дол через падіння попиту від інвесторів і нестабільність на фондових ринках.
Так, Індекс волатильності Cboe (VIX) цього місяця виріс на 60%.
Зокрема, у Нью-Йорку 9 компаній відклали IPO, включаючи хмарну платформу управління персоналом Justworks і інвесткомпанію Four Springs Capital Trust.
Водночас європейський IT-стартап WeTransfer не зміг залучити достатньої кількості інвесторів і відмовився від розміщення у Амстердамі.
Німецький виробник ліків Cheplapharm Arzneimittel також призупинив плани з IPO. Відклала розміщення і британська Mishcon de Reya - воно могло стати найбільшим в історії серед юридичних фірм.
"Ситуація для нових лістингів наразі складна. Багато інвесторів стикаються з тим, що їхні портфелі стають негативними, а падіння ринку знижує їхній інтерес до акцій зростання, які домінували на ринку IPO минулого року", - заявив голова європейського відділу ринків акціонерного капіталу BNP Paribas Андреас Бернсторфф.
Нагадаємо:
Світові ринки 24 січня продовжили падіння минулого тижня, а метали та енергоносії, навпаки, активно зростають – інвестори очікують на рішення ФРС та слідкують за ситуацією в Україні.
У 2021 році близько 2850 компаній по всьому світу залучили рекордні 600 млрд доларів на первинному публічному розміщенні акцій (IPO).
Економічна правда
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