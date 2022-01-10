Через Omicron американські компанії переглядають плани по IPO – WSJ

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На тлі поширення у США штаму Omicron компанії, які готуються до виходу на біржу, змушені переглядати свої плани - деякі компанії взагалі відкладають IPO.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на банкірів та обізнані джерела.

"Деякі компанії, які розпочали підготовку до первинного публічного розміщення акцій, тепер переглядають плани святкувань у день лістингу, а інші взагалі відкладають вихід на біржу.

Зокрема, приватна інвесткомпанія TPG розраховувала влаштувати очне святкування свого IPO, але через "омікрон" ці плани змінилися, і особисто вдарити в дзвін біржі Nasdaq, знаменуючи початок торгів акціями компанії, наступного тижня зможуть лише кілька керівників", - пише видання з посиланням на джерела.

Зазначається, що керівники онлайн-банкінгу Dave також планували вирушити до Нью-Йорка, щоб відсвяткувати його дебют на фондовому ринку 6 січня, але були змушені змінити плани через високий рівень зараження COVID-19 та залишитись у Лос-Анджелесі.

"Nasdaq відправив нам подіум, і ми відтворили його в нашій штаб-квартирі, де розпочинали бізнес", - сказав гендиректор компанії Джейсон Уїлк.

WSJ додає, що Нью-Йоркська біржа і біржа Nasdaq, як і раніше, дозволяють керівникам компаній особисто вдарити в дзвін з нагоди IPO.

"Проте наприкінці грудня NYSE зобов'язала гостей церемоній пройти вакцинацію та скласти негативний тест на коронавірус не пізніше ніж за 24 години до запланованого візиту.

Nasdaq також посилила свою політику щодо гостей, зменшивши термін проходження ПЛР-тесту з 48 до 24 години. Крім того, їм необхідно надати довідку про вакцинацію", - пише газета.

Ще однією причиною роздумів щодо планів по IPO є волатильність фондового ринку та непередбачуваність результатів IPO, зазначає WSJ.

"Попри рекордний для IPO минулий рік (компанії залучили понад 600 млрд дол), багато компаній після яскравого дебюту на біржах зіткнулися з труднощами.

До кінця грудня майже дві з кожних трьох компаній, що вийшли на біржу в 2021 році, торгувалися нижче за ціну IPO", - резюмує WSJ.

Нагадаємо:

У 2021 році близько 2850 компаній по всьому світу залучили рекордні 600 млрд доларів на первинному публічному розміщенні акцій (IPO).

Економічна правда