В Укрзализныце ожидают привлечь несколько миллиардов долларов от IPO

Укрзализныця планирует привлечь несколько миллиардов долларов от вывода компании на публичный рынок акций.

Об этом в Facebook заявил глава правления УЗ Евгений Кравцов.

"IPO это не только о приватизации, это о повышении эффективности, улучшения работы компании, повышение уровня прозрачности, искоренения коррупции.

Благодаря IPO мы планируем не только привлечь несколько миллиардов долларов в течение следующих 2-3 лет, но и вывести Укрзализныцю на первые места среди транспортных компаний мира", - заявил Кравцов.

Также глава УЗ подчеркнул, что именно Укрзализныця стала первой госкомпанией, которая делает реальные шаги к IPO.

"Старт IPO для нас - это признание результатов работы. И очень показательно, что мы стали первой государственной компанией Украины, которая сделала реальные шаги к публичному размещению акций.

Поэтому из аутсайдеров во многих процессах в стране, Укрзализныця стала авангардом реформ и трансформаций. Путь к IPO лишь ускорит процесс развития и сделает его необратимым ", - подчеркнул Кравцов.



Напомним, 29 октября УЗ, Мининфраструктуры и ЕБРР подписали меморандум о подготовке компании к IPO.