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Нардепи хочуть дозволити ліквідувати “сплячих” ФОПів

Вівторок, 22 жовтня 2019, 20:11

У парламенті зареєстрували законопроєкт № 2274 , яким пропонують дозволити податковим органам ліквідовувати "сплячих" фізичних осіб-підприємців, які не провадять діяльності та не платять податки протягом 6 місяців.

Проект закону розміщений на сайті парламенту.

Ініціаторами закону "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо повноважень з припинення підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців" виступила група депутатів фракції Слуга Народу.

Очікується, що ця ініціатива зменшить навантаження щодо обліку і контролю ФОПів.

Нагадаємо:

За даними Опендатабот "сплячі" підприємці заборгували держбюджету понад 2 млрд гривень.

Економічна правда

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ФОП

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