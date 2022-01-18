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ФОПи уже зареєстрували більше 250 тисяч касових апаратів

Вівторок, 18 січня 2022, 12:30
 
фото з відкритих джерел

Фізособи-підприємці станом на 18 січня 2022 року зареєстрували більше 250 тисяч реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та програмних РРО.

Про це повідомив у Teegram голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев.

"Більше 250 000 РРО/ПРРО зареєстровано фізичними особами-підприємцями", - написав він.

За словами нардепа, з початку 2022 року середня кількість фіскальних чеків, що видаються за день, становить близько 5,5 млн штук. Гетманцев додав, що рік до року цей показник підвищився на 4,6 млн (+511%).

Нагадаємо:

Повідомлялось, що фізичні особи-підприємці вже зареєстрували понад 200 тисяч реєстраторів розрахункових операцій та програмних РРО.

1 січня 2022 року набув чинності закон, відповідно до якого використання касових апаратів стане обов'язковим для ФОПів, які проводять розрахункові операції. 

Бізнес, який отримує гроші від кінцевих покупців у формі готівки, жетонів, талонів або розрахунків з використанням банківських карток та інших платіжних систем, здійснює розрахункові операції, має використовувати касові апарати.

Сума штрафу за порушення застосування РРО залежить від кількості незаконних розрахунково-касових операцій: перша – 100% від суми чека, друга та наступні – 150% від суми чека.

Читайте також: Частину ФОПів зобов'язують з 1 січня користуватись касовими апаратами: як їх вибрати. Інструкція

Економічна правда

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ФОП бізнес

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