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Бізнес-омбудсмен припускає зростання скарг від ФОПів: причина

Вівторок, 18 січня 2022, 16:05
 
unsplash

Бізнес-омбудсмен Роман Ващук припускає зростання скарг від фізосіб-підприємців через запровадження з 1 січня вимоги використовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО).

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Я припускаю, що таке (зростання скарг від ФОП - ред.) може статися. Тут також і державі варто подумати про перехідний період. Наскільки я чув, його планують передбачити", - заявив Ващук.

За його словами, ідея фіскалізації є цілком обґрунтованою, оскільки на ринку нерідко зустрічаються приклади продажу нелегально або напівлегально ввезеного до України товару.

"Але для цього має бути сигнал: імплементація буде не за формальними ознаками, не створюватиме жодних приводів для тиску на бізнес, а буде націлена на зупинку великих потоків контрабанди і темних каналів постачань", - підкреслив він.

Нагадаємо:

Фізособи-підприємці станом на 18 січня 2022 року зареєстрували більше 250 тисяч реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та програмних РРО.

Повідомлялось, що фізичні особи-підприємці вже зареєстрували понад 200 тисяч реєстраторів розрахункових операцій та програмних РРО.

1 січня 2022 року набув чинності закон, відповідно до якого використання касових апаратів стане обов'язковим для ФОПів, які проводять розрахункові операції. 

Бізнес, який отримує гроші від кінцевих покупців у формі готівки, жетонів, талонів або розрахунків з використанням банківських карток та інших платіжних систем, здійснює розрахункові операції, має використовувати касові апарати.

Сума штрафу за порушення застосування РРО залежить від кількості незаконних розрахунково-касових операцій: перша – 100% від суми чека, друга та наступні – 150% від суми чека.

Народний депутат, голова податкового комітету Данило Гетманцев заявив, що Верховна Рада може до 1 лютого відкласти штрафи для фізичних осіб-підприємців за незастосування касових апаратів.

Читайте також: Частину ФОПів зобов'язують з 1 січня користуватись касовими апаратами: як їх вибрати. Інструкція

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