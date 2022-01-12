ФОПи вже зареєстрували понад 200 тисяч касових апаратів

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Фізичні особи-підприємці вже зареєстрували понад 200 тисяч реєстраторів розрахункових операцій та програмних РРО.

Про це повідомив у Telegram голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев.

"В Україні успішно триває процес фіскалізації, яка є одним з елементів детінізації економіки нашої держави. Вже понад 200 000 РРО/ПРРО зареєстровано фізичними особами-підприємцями", - написав він.

Нагадаємо:

1 січня 2022 року набув чинності закон, відповідно до якого використання касових апаратів стане обов'язковим для ФОПів, які проводять розрахункові операції.

Бізнес, який отримує гроші від кінцевих покупців у формі готівки, жетонів, талонів або розрахунків з використанням банківських карток та інших платіжних систем, здійснює розрахункові операції, має використовувати касові апарати.

Сума штрафу за порушення застосування РРО залежить від кількості незаконних розрахунково-касових операцій: перша – 100% від суми чека, друга та наступні – 150% від суми чека.

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Економічна правда