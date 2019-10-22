Нардепы хотят позволить ликвидировать "спящих" ФОПов
В парламенте зарегистрировали законопроект № 2274, которым предлагается разрешить налоговым органам ликвидировать "спящих" физических лиц-предпринимателей, которые не ведут деятельности и не платят налоги в течение 6 месяцев.
Проект закона размещен на сайте парламента.
Инициаторами закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно полномочий по прекращению предпринимательской деятельности физических лиц-предпринимателей" выступила группа депутатов фракции Слуга Народу.
Ожидается, что эта инициатива уменьшит нагрузку по учету и контролю ФЛП.
Напомним:
По данным Опендатабот, "спящие" предприниматели задолжали в госбюджет более 2 млрд гривень.
Экономическая правда
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