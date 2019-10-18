Місія МВФ повернеться в Україну протягом найближчих тижнів

Найближчими тижнями місія МВФ прибуде в Київ для обговорення всіх деталей щодо нової програми співпраці.

Про це повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова з посиланням на заяву директора Європейського департаменту МВФ Пола Томсена.

"Дискусії з урядом йдуть і місія прибуде в Київ найближчими тижнями для обговорення всіх деталей", - сказав на прес-конференції Томсен.

За словами Маркарової, він відзначив значний прогрес України у досягненні макростабільності, а також назвав 2 попередні програми співпраці досить успішними.

"Економічне зростання є досить гарним, але Україна повинна зростати більше", - підкреслив Томсен.

Нагадаємо:

Українська делегація під час візиту на щорічні збори Міжнародного валютного фонду продовжила обговорення нової програми і швидко просувається в цих переговорах, заявила Маркарова.



В уряді очікують на укладання нової угоди з МВФ щодо початку нової програми співпраці у грудні 2019 року.

Раніше заступник глави Національного банку Катерина Рожкова заявляла, що перемовини з МВФ про нову програму можуть загальмуватися через суперечку між державою і олігархом Ігорем Коломойським.



Економічна правда