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Миссия МВФ вернется в Украину в течение ближайших недель

Пятница, 18 октября 2019, 18:58

В ближайшие недели миссия МВФ прибудет в Киев для обсуждения всех деталей относительно новой программы сотрудничества.

Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова со ссылкой на заявление директора Европейского департамента МВФ Пола Томсена.

"Дискуссии с правительством идут и миссия прибудет в Киев в ближайшие недели для обсуждения всех деталей", - сказал на пресс-конференции Томсен.

По словам Маркаровой, он отметил значительный прогресс Украины в достижении макростабильности, а также назвал 2 предыдущие программы сотрудничества достаточно успешными.

"Экономический рост является достаточно хорошим, но Украина должна расти больше", - подчеркнул Томсен.

Напомним:

Украинская делегация во время визита на ежегодное собрание Международного валютного фонда продолжила обсуждение новой программы быстро продвигается в этих переговорах, заявила Маркарова.

В правительстве ожидают заключения нового соглашения с МВФ о начале новой программы сотрудничества в декабре 2019 года.

Ранее заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова заявляла, что переговоры с МВФ о новой программе могут затормозиться из-за спора между государством и олигархом Игорем Коломойским.

Экономическая правда

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МВФ

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Экономическая правда
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