Голова АМКУ: Про розділення "ДТЕК Західенерго" говорити зарано
Голова Антимонопольного комітету Юрій Терентьєв заявив, що про розділення "ДТЕК Західенерго" через створення дефіциту на ринку "на добу вперед" на Бурштинському енергоострові говорити ще рано.
Про це він сказав в інтерв'ю liga.net.
У відповідь на питання, чи не чекає на "ДТЕК Західенерго" таке ж покарання, як і групу Ostchem Дмитра Фірташа (розділення - ред.) за створення дефіциту електроенергії на одному з ринків на Бурштинському енергоострові, Терентьєв сказав:
"З ДТЕК Західенерго інша ситуація. Є Бурштинський енергоострів і є Об'єднана енергетична система України. В рамках енергоострова весь ДТЕК Західенерго - один суб'єкт, там всього одна станція і там нічого ділити".
За його словами, в цілому про поділ ТЕС, які входять в ДТЕК Західенерго, говорити ще рано.
"В рамках Бурштинського острова ми бачимо створення дефіциту на ринку "на добу вперед". І ми чітко знаємо, що це було - ми бачимо ознаки цього.
Друге, ми бачимо, що попит на електроенергію як залишався, так і залишається. Третє - імпорт на енергоострів був обмежений, і це було не без участі групи ДТЕК. На цьому ґрунтується фабула про справу "ДТЕК Західенерго", - пояснив голова АМКУ.
Нагадаємо:
Антимонопольний комітет розпочав розгляд справи за ознаками порушення ПАТ "ДТЕК Західенерго" законодавства про захист економічної конкуренції.
"Дії "ДТЕК Західенерго", які полягають у зменшенні протягом серпня-вересня 2019 року обсягів продажу електроенергії на РДН/ВДР у зазначеній торговій зоні з одночасною пропозицією відповідних обсягів електроенергії на балансуючому ринку, де ціна є значно вищою, містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції", - йдеться у розпорядженні голови АМКУ Юрія Терентьєва.
Компанія "ДТЕК" вважає необґрунтованими звинувачення Антимонопольного комітету щодо порушення ПАТ "ДТЕК Західенерго" законодавства про економічну конкуренцію.
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