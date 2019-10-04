АМКУ відкрив справу проти "ДТЕК Західенерго"

Антимонопольний комітет розпочав розгляд справи за ознаками порушення ПАТ "ДТЕК Західенерго" законодавства про захист економічної конкуренції.

Про це йдеться у розпорядженні голови АМКУ - державного уповноваженого Юрія Терентьєва, яке є у розпорядженні ЕП.

У документі йдеться, що купівля-продаж електроенергії на ринку "на добу вперед" (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР) здійснюється за правилами, затвердженими постановою НКРЕКП.

Постановою від 27.06.2019 Нацкомісія погодила визначені ДП "НЕК "Укренерго" дві відокремлені зони в межах України: торгову зону "Острів Бурштинської ТЕС" та торгову зону "ОЕС України".

"У торговій зоні "Острів Бурштинської ТЕС" близько 90% загального обсягу виробництва електроенергії здійснює ПАТ "ДТЕК Західенерго", при цьому обсяги імпорту електроенергії в торгову зону "Острів Бурштинської ТЕС" у липні-вересні 2019 року були незначними.

Відтак ПАТ "ДТЕК Західенерго" має ознаки монопольного становища на ринках електроенергії в межах торгової зони "Острів Бурштинської ТЕС", - йдеться у документі.

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АМКУ ДТЕК (1) (Text) ​

В АМКУ наголошують, що у серпні-вересні 2019 року у торговій зоні "Острів Бурштинської ТЕС" заявлені погодинні обсяги продажу електроенергії на РДН і ВДР були значно меншими за заявлені погодинні обсяги купівлі електроенергії.

Зазначається, що учасники РДН/ВДР, у тому числі "ДТЕК Західенерго", одночасно є учасниками балансуючого ринку, де ціна є вищою.

Підкреслюється, що покупці електроенергії у торговій зоні "Острів Бурштинської ТЕС", які не змогли задовольнити попит на РДН/ВДР у цій торговій зоні, були змушені купувати електроенергію на балансуючому ринку за значно вищою ціною.

"Дії "ДТЕК Західенерго", які полягають у зменшенні протягом серпня-вересня 2019 року обсягів продажу електроенергії на РДН/ВДР у зазначеній торговій зоні з одночасною пропозицією відповідних обсягів електроенергії на балансуючому ринку, де ціна є значно вищою, містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції", - йдеться у документі.

Микола Топалов, Олексій Павлиш, ЕП