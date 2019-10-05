У "ДТЕК" відреагували на відкриття справи АМКУ проти "Західенерго"

Компанія "ДТЕК" вважає необґрунтованими звинувачення Антимонопольного комітету щодо порушення ПАТ "ДТЕК Західенерго" законодавства про економічну конкуренцію.

Про це заявляє прес-служба компанії, передає "Інтерфакс-Україна".

У "ДТЕК" заявляють, що відкриття ринку відбулося з рядом обмежень: збереглося адміністративне втручання у вигляді державного регулювання цін на біржових сегментах ринку, встановлено штучний розподіл ринку, відсутній повноцінний балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг.

"Все це є штучним адміністративним втручанням в конкуренцію на ринку. Ці обмежувальні чинники впливають і на зону Бурштинського енергоострову, який де-факто є частиною єдиної європейської енергосистеми", - зазначають у компанії.

У "ДТЕК" додають, що можливості імпорту електроенергії в зоні "Бурштинського енергоострова" нічим не обмежені за умови забезпечення державою реальних ринкових умов роботи.

"ДТЕК буде максимально сприяти розслідуванню Антимонопольного комітету.

Ми впевнені, що його результати стануть підставою для рекомендацій державним регуляторним органам і органам виконавчої та законодавчої влади про реалізацію взятих на себе зобов'язань і завершення реформи ринку електроенергії, зняття адміністративних перешкод для розвитку конкуренції на ньому", - заявили в компанії.

Нагадаємо:

Антимонопольний комітет розпочав розгляд справи за ознаками порушення ПАТ "ДТЕК Західенерго" законодавства про захист економічної конкуренції.

"Дії "ДТЕК Західенерго", які полягають у зменшенні протягом серпня-вересня 2019 року обсягів продажу електроенергії на РДН/ВДР у зазначеній торговій зоні з одночасною пропозицією відповідних обсягів електроенергії на балансуючому ринку, де ціна є значно вищою, містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції", - йдеться у розпорядженні голови АМКУ Юрія Терентьєва.