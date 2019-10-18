Глава АМКУ: О разделении "ДТЭК Западэнерго" говорить рано

Глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев заявил, что о разделении "ДТЭК Западэнерго" через создание дефицита на рынке "на сутки вперед" на Бурштынском энергоострове говорить еще рано.

Об этом он сказал в интервью liga.net.

В ответ на вопрос, не ждет ли "ДТЭК Западэнерго" такое же наказание, как и группу Ostchem Дмитрия Фирташа (разделение - ред.) за создание дефицита электроэнергии на одном из рынков на Бурштынском энергоострове, Терентьев сказал:

"С ДТЭК Западэнерго другая ситуация. Есть Бурштынский энергоостров и есть Объединенная энергетическая система Украины. В рамках энергоострова весь ДТЭК Западэнерго - один субъект, там всего одна станция и там нечего делить".

По его словам, в целом о разделе ТЭС, входящих в ДТЭК Западэнерго, говорить еще рано.

"В рамках Бурштынского острова мы видим создание дефицита на рынке "на сутки впере ". И мы четко знаем, что это было - мы видим признаки этого.

Второе, мы видим, что спрос на электроэнергию как оставался, так и остается. Третье - импорт на энергоостров был ограничен, и это было не без участия группы ДТЭК. На этом основывается фабула о деле "ДТЭК Западэнерго", - пояснил глава АМКУ.

Напомним:

Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела по признакам нарушения АО "ДТЭК Западэнерго" законодательства о защите экономической конкуренции.

"Действия "ДТЭК Западэнерго", которые заключаются в уменьшении в течение августа-сентября 2019 года объемов продаж электроэнергии на РСН/ВСР в указанной торговой зоне с одновременным предложением соответсвующих объемов электроэнергии на балансирующем рынке, где цена значительно выше, содержат признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции", - говорится в распоряжении главы АМКУ Юрия Терентьева.

Компания "ДТЭК" считает необоснованными обвинения Антимонопольного комитета относительно нарушения АО "ДТЭК Западэнерго" законодательства об экономической конкуренции.