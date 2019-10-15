Приватбанк допоможе Кабміну у створенні "держави в смартфоні"

Міністерство цифрової трансформації та Приватбанк підписали меморандум про співпрацю, згідно з яким банк поділиться досвідом розробки додатку Приват24 для впровадження "держави в смартфоні".

Про це в інтерв'ю НВ Бізнес розповів голова правління Приватбанку Петр Крумханзл.

Очільник банку заявив, що вже зустрічався з віце-прем’єром з питань цифрової трансформації Михайлом Федоровим та головою комітету ВРУ з питань фінансової, податкової і митної політики Данилом Гетманцевим.



"Ми хочемо запропонувати нашу експертизу і досвід у розробці Приват24 для "держави в смартфоні". Це цифрові водійські посвідчення, студентські квитки тощо", - сказав Крумханзл.



Він додав, що багатьом політикам подобається дискутувати про Приватбанк, але мало хто реально цікавиться поточними справами банку.

"Іноді у мене складається враження, що іноземці більше цікавляться долею банку, ніж українці. Тільки один приклад: до нас у Дніпро приїжджав американський посол пан Тейлор кілька тижнів тому, і він поставив багато запитань про банк. Йому було цікаво. З діючої влади ніхто не приходить і не ставить запитання", - додав Крумханзл.



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