Сервіс без чиновників. Як буде виглядати і працювати "держава в смартфоні" Зеленського

ЕП побувала на презентації бренду "цифрова держава Україна" та концепції її створення, і дізналась, що заважає уже сьогодні перетворити державу на сервіс.

Держава повинна стати сервісом: допомагати одним швидко отримувати послуги, а іншим — чесно виконувати свою роботу.

Ця ідея лягла в основу концепції розвитку цифрового держави в Україні та бренду "Дія" ( "Держава і я", ЕП), яку 27 вересня презентував у Києві віце-прем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Важливість події в тому, що вперше в історії країни вищі політичні фігури, керуючись єдиним задумом, запустили національний проект цифрової держави. До цього моменту держава

До цього з боку держави була відсутня виразна комунікація щодо стратегії, термінів, способів оцифрування державних сервісів та відповідальних за це осіб. Були відсутні сучасний бренд "цифрової України", маркетинг бренду і послуг, необхідний обсяг фінансування робіт з реінжинірингу державних сервісів.

Перехід з "аналогової" на "цифрову" державу несе для України ряд істотних переваг, а сама країна стає більш конкурентоспроможною на світовій арені. У десятки разів збільшується швидкість обміну даними між державними структурами, як і швидкість надання державних послуг населенню та бізнесу.

Міністерство цифрової трансформації

Державні послуги стають доступнішими, виключається корупційна складова, знижується навантаження на чиновників, скорочується чисельність державного апарату, знижуються витрати на папір і технічне обслуговування друкувальних пристроїв.

Напередодні ЕП побувала на презентації концепції розвитку цифрового держави в Україні та бренду "Дія", щоб дізнатись як державу будуть перетворювати в сервіс.

4 проблеми держави Україна

Сьогодні зіткнення з державним апаратом змушує жителя України відчувати себе нещасним. До такого висновку в команді нового президента прийшли після онлайн-дослідження, в ході якого опитали понад 90 тисяч українців.

Проблема №1

У людей головна асоціація від взаємодії з державою — це стрес. Українці сприймають державу як систему, яка не може давати якісний сервіс. Люди звикли до того, що вони відчувають себе приниженими, коли їм доводиться взаємодіяти з державою.

Михайло Федоров Міністерство цифрової трансформації

Тому, каже Федоров, щоб держава не асоціювалися у людей з проблемами, в уряді вирішили максимально вивести чиновників з процесу надання державних послуг.

"Ми вирішили зробити так, щоб всі наші державні послуги були автоматичними, — каже міністр цифровий трансформації. — Наша мета — створити найбільш автоматизовану державу в світі".

Проблема №2

Друга проблема полягає в тому, що людям часто незрозуміло, як скористатися послугою. Невелика кількість існуючих електронних державних послуг розкидані по веб-сайтах різних держорганів з різним дизайном, структурою і кольоровим оформленням.

Тому в уряді вирішили розробити єдиний портал державних послуг (diia.gov.ua, який буде запущений через кілька місяців, ЕП).

Для цього будуть переглянуті UX/UI-підходи (досвід користувача/ інтерфейс для користувача, ЕП) до електронних держпослуг, а також буле вирішена проблема з архітектурою, щоб усі послуги були в одному місці, на одному сайті, в одному додатку.

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Проблема №3

Ця проблема пов'язана з електронною ідентифікацією громадян. Щоб отримати більшу частину держпослуг через інтернет, людина повинна себе ідентифікувати за допомогою електронного цифрового підпису.

На руках у наших громадян лише кілька сотень тисяч ЕЦП, процедура отримання ЕЦП бюрократизована, точок видачі мало, спосіб застосування електронного підпису незручний.

Щоб зробити ЕЦП масовим Федоров пропонує перейти на технологію Smart-ID (це безкоштовний індивідуальний інструмент ідентифікації, яким може скористатися кожен власник смартфона або планшета, ЕП).

"У нас вже є спільний проект з "Приватбанком" і я сподіваюсь, що до кінця 2019 року або на початку зими запуститься перший додаток Smart ID. Тоді відразу приблизно 10 млн українців — користувачів програми "Приват24" автоматично отримають доступ до легкого способу ідентифікації", — зазначає міністр цифрової трансформації.

"У той же час, сьогодні є сумна статистика за технологією Mobile ID (альтернативна ЕЦП на основі SIM-карти, ЕП). Нею користуються тільки 1000 чоловік по всій Україні. Втім, у нас вже є домовленість з "Ощадбанком", що на базі їх 2000 відділень ми зможемо видавати Mobile ID", — додає Федоров.

Проблема №4

Складна організаційна структура держапарату не дозволяє ефективно і централізовано проводити цифрові реформи. У різних державних структур не було спільної мети і спільного бачення стратегії цифровий трансформації країни.

"За кілька місяців нам вдалося побудувати цю ефективну структуру, — каже Федоров. — Ми створили парламентський комітет з питань цифрової трансформації і міністерство цифрової трансформації".

"Ми також призначили в кожне міністерство і відомство свого представника, який буде фокусуватися на тих послугах, які надає той чи інший держорган", — додає він.

Перший крок і цілі

Першим кроком стане запуск єдиного онлайн-порталу державних послуг diia.gov.ua. Він почне працювати протягом найближчих двох місяців.

Пізніше буде запущено мобільний додаток "Дія", за допомогою якого можна буде отримати будь-яку послугу через смартфон. До слова, зараз смартфон є у 60% українців.

Міністерство цифровий трансформації поставило перед собою завдання досягти до 2024 року три мети: — 100% всіх державних послуг доступні онлайн; — 20% послуг надаються автоматизовано, без втручання посадової особи; — 1 онлайн-форма для заповнення, щоб отримати пакет послуг в будь-якій життєвій ситуації.

Зараз у міністерства в процесі реалізації знаходиться понад 90 проектів. Які ключові з них?

Перший — електронний кабінет громадянина, який запрацює через кілька місяців в смартфоні. У кабінеті буде можливість побачити свої цифрові водійські права, цифровий паспорт, дані про нерухомість. Крім того, людина буде отримувати повідомлення про те, хто і коли звертався за його даними.

Другий — пілотний проект з впровадження цифрових водійських прав.

Міністерство цифрової трансформації

Третій — проект "є-малятко", в рамках якого при народженні дитини усі відповідні державні послуги і документи можна отримати через інтернет, заповнивши одну онлайн-форму.

Четвертий — ID-14 — одночасна реєстрація фізичної особи як платника податків під час першого оформлення паспорта громадянина України.

П'ятий — електронна пенсія: оформлення пенсії онлайн.

Шостий — електронне резидентство: можливість зареєструвати бізнес в Україні і відкрити рахунок в банку через інтернет після отримання в посольстві України ID- карти.

Сьомий — аудит електронних держреєстрів, який згодом дозволить провести електронний перепис населення.

Восьмий — запуск через кілька тижнів кабінету забудовника, де частину ліцензій можна буде отримати без участі чиновників.

Бренд "цифрова Україна"

Вперше у концепції цифрової держави Україна з'явився бренд і що важливо за цей бренд не соромно. Бренд "Дія" за кілька місяців був розроблений в київському агентстві Fedoriv Marketing Agency.

Продукт був створений за гроші зарубіжних донорів — швейцарсько-української програми EGAP, проекту USAID, проекту EGOV4UKRAINE, що фінансується ЄС та його країнами-членами: Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею і Швецією.

Агентство Андрія Федоріва перемогло в тендері, організованому донорами.

"Бренд — це реальні зміни, які він несе людям, — пояснює важливість бренду засновник Fedoriv Marketing Agency Федорів. — Бренд — це реальне вирішення старих проблем по-новому, швидше, дешевше, простіше. Так мислить сучасний стартап і так зобов'язана мислити держава".

Андрій Федорів Міністерство цифрової трансформації

"Ми всі повинні визнати, що Україна — це стартап. За великим рахунком, ми стартап, тому що нашій країні буквально пара десятків років з моменту здобуття незалежності. Думаю, нам дуже важливо не прикидатися втомленою, перезрілою, аристократичною, великою, млявою корпорацією", — зазначає Федорів.

"Ні. Наша сила, як країни в молодій, божевільній, яскравій енергії. В енергії людей, які вірять, що неможливе — можливо, і все в принципі можна зробити буквально за одну ніч, буквально за один місяць", — підкреслює він.