Приватбанк поможет Кабмину в создании "государства в смартфоне"

Министерство цифровой трансформации и Приватбанк подписали меморандум сотрудничества, согласно которому банк поделится опытом разработки Приват24 для внедрения "государства в смартфоне".

Об этом в интервью НВ Бизнес рассказал председатель правления Приватбанка Петр Крумханзл.

Глава банка заявил, что уже встречался с вице-премьером по вопросу цифровой трансформации Михаилом Федоровым и главой комитета ВРУ по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым.

"Мы предлагаем нашу экспертизу и опыт в разработке Приват24 для "государства в смартфоне". Это цифровые водительские удостоверения, студенческие билеты и т.д.", - сказал Крумханзл.

Он добавил, что многим политикам нравится дискутировать о Приватбанке, но мало кто реально интересуется текущими делами банка.

"Иногда у меня складывается впечатление, что иностранцы больше интересуются судьбой банка, чем украинцы. Только один пример: к нам в Днепр приезжал американский посол господин Тейлор несколько недель назад, и он поставил много вопросов о банке. Ему было интересно. С действующей власти никто не приходят и не ставит вопросы", - добавил Крумханзл.

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