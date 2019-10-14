У Жеваго заявили, що жодних "юридичних повідомлень" він не отримував

Екс-власник банку "Фінанси і кредит", депутат ВР III-VIII скликань Костянтин Жеваго відкидає звинувачення у скоєнні проступку, ніяких юридичних повідомлень йому вручено не було.

Джерело: заява ради директорів компанії Ferrexpo, мажоритарієм і виконавчим директором якої є Жеваго, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Дослівно: "Раду директорів було проінформовано про те, що Жеваго не було вручено ніяких юридичних повідомлень", - йдеться у документі, оприлюдненому на Лондонській фондовій біржі 14 жовтня.

Також наголошується, що рада директорів "уважно стежить за ситуацією і буде здійснювати будь-які дії, необхідні в інтересах усіх акціонерів і компанії".

Що передувало:

Костянтин Жеваго був депутатом Верховної Ради 3-8 скликань, зокрема від "Блоку Юлії Тимошенко" (у 5-6 скликаннях) і як самовисуванець. У 2019 балотувався в парламент у Горішніх Плавнях (150-й округ), але програв "слузі народу" Олексію Мовчану.

27 вересня Держбюро розслідувань заочно вручило підозру Жеваго, оскільки він не прийшов на допит.

9 жовтня директор ДБР Роман Труба заявив, що екс-нардепа оголосили в розшук по Україні та планують оголосити у міжнародний розшук у провадженні, яке розслідує ГБР.

Жеваго підозрюють у причетності до схеми щодо розтрати і легалізації 2,5 млрд грн банку "Фінанси та Кредит".

За даними ДБР, офшорна компанія у 2007-2014 рр. відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а банк "Фінанси і кредит" поручився за неї перед іноземними банками запорукою у понад 113 млн доларів. У 2015 році іноземні банки стягнули з рахунків "Фінанси і кредит" ці гроші. Заставу вони списали одразу після того, як банк "Фінанси і кредит" оголосили неплатоспроможним.

11 жовтня в САП повідомили, що детективи НАБУ за погодженням антикорупційних прокурорів повідомили про ще одну підозру Жеваго щодо внесення недостовірних відомостей в декларації. Розслідування детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП здійснюють з 2017 року.

Українська правда