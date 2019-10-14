У Жеваго заявили, что никаких "юридических уведомлений" он не получал

Экс-владелец банка "Финансы и кредит", депутат ВР III-VIII созывов Константин Жеваго отвергает обвинения в совершении проступка, никаких юридических уведомлений ему вручено не было.

Источник: заявление совета директоров компании Ferrexpo, мажоритарием и исполнительным директором которой является Жеваго, сообщает Интерфакс-Украина.

Дословно: "Совет директоров был проинформирован о том, что Жеваго не было вручено никаких юридических уведомлений", - отмечается в документе, обнародованном на Лондонской фондовой бирже 14 октября.

Также отмечается, что совет директоров "внимательно следит за ситуацией и будет предпринимать любые действия, которые необходимы в интересах всех акционеров и компании".

Предыстория:

Константин Жеваго был депутатом Верховной Рады 3-8 созывов, в частности от "Блока Юлии Тимошенко" (в 5-6 созывах) и как самовыдвиженец. В 2019 году баллотировался в парламент в Горишних Плавнях (150-й округ), но проиграл "слуге народа" Алексею Мовчану.

27 сентября Госбюро расследований заочно вручило подозрение Жеваго, так как он не пришел на допрос.

9 октября директор ГБР Роман Труба заявил, бывшего народного депутата Константина Жеваго объявили в розыск по Украине и планируют объявить в международный розыск по производству, которое расследует ГБР.

Жеваго подозревают в причастности к схеме по растрате и легализации 2,5 миллиарда гривен банка "Финансы и Кредит".

По данным ГБР, оффшорная компания в 2007-2014 годах открыла кредитные линии в иностранных банках, а банк "Финансы и кредит" поручился за нее перед иностранными банками залогом в более чем 113 млн долларов. В 2015 году иностранные банки взыскали со счетов "Финансы и кредит" эти деньги. Залог они списали сразу после того, как банк "Финансы и кредит" объявили неплатежеспособным.

11 октября в САП сообщили, что детективы НАБУ по согласованию антикоррупционных прокуроров сообщили о подозрении Жеваго относительно внесения недостоверных сведений в декларации. Расследование детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП осуществляют с 2017 года.

Украинская правда