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В уряді вивчають питання приховування доходів заявниками на субсидію

Вівторок, 1 жовтня 2019, 18:33

Кабінет міністрів вивчає питання приховування доходів громадянами, які звернулися до соціальних служб за субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг.

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук за підсумками селекторної наради щодо підготовки до опалювального сезону.

"Декілька акцентів. Всі, хто потребуватиме - отримають субсидії. Але водночас ми уважно вивчаємо питання приховування доходів деякими заявниками на субсидію", - написав Гончарук.

"Всі дитячі садочки, школи, лікарні мають бути з теплом, зі світлом та гарячою водою. Ми докладемо максимум зусиль для цього. Кожна українська родина аналогічно. Це питання енергетичної безпеки держави", - додав він.

Нагадаємо:

У законопроекті про держбюджет на 2020 рік, який уряд вніс на розгляд Ради, передбачене зменшення видатків на субсидії на 8 мільярдів гривень або 14,5%. В уряді повідомили, що цих коштів має вистачити для всіх, хто звернеться за субсидією.

Економічна правда

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