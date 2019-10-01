В правительстве изучают вопрос сокрытия доходов заявителями на субсидию

Кабинет министров изучает вопрос сокрытия доходов гражданами, которые обратились в социальные службы за субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук по итогам селекторного совещания по подготовке к отопительному сезону.

"Несколько акцентов. Все, кто нуждается - получат субсидии. Но в то же время мы внимательно изучаем вопрос сокрытия доходов некоторыми заявителями на субсидию", - написал Гончарук.

"Все детские сады, школы, больницы должны быть с теплом, со светом и горячей водой. Мы приложим максимум усилий для этого. Каждая украинская семья аналогично. Это вопрос энергетической безопасности государства", - добавил он.

Напомним:

В законопроекте о госбюджете на 2020 год, который правительство внесло на рассмотрение Рады, предусмотрено уменьшение расходов на субсидии на 8 миллиардов гривен или 14,5%. В правительстве сообщили, что этих средств должно хватить для всех, кто обратится за субсидией.

Экономическая правда