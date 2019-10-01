В правительстве изучают вопрос сокрытия доходов заявителями на субсидию
Кабинет министров изучает вопрос сокрытия доходов гражданами, которые обратились в социальные службы за субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук по итогам селекторного совещания по подготовке к отопительному сезону.
"Несколько акцентов. Все, кто нуждается - получат субсидии. Но в то же время мы внимательно изучаем вопрос сокрытия доходов некоторыми заявителями на субсидию", - написал Гончарук.
"Все детские сады, школы, больницы должны быть с теплом, со светом и горячей водой. Мы приложим максимум усилий для этого. Каждая украинская семья аналогично. Это вопрос энергетической безопасности государства", - добавил он.
Напомним:
В законопроекте о госбюджете на 2020 год, который правительство внесло на рассмотрение Рады, предусмотрено уменьшение расходов на субсидии на 8 миллиардов гривен или 14,5%. В правительстве сообщили, что этих средств должно хватить для всех, кто обратится за субсидией.
Экономическая правда
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