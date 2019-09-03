Фунт впав до 3-річного мінімуму щодо долара на тлі невизначеності з Brexit

Британський фунт впав до трирічного мінімуму щодо долара на тлі спроби парламенту заблокувати прем'єр-міністру Борису Джонсону можливість вивести країну з ЄС без угоди.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Фунт опустився нижче позначки у 1,20 долара, що стало найнижчим показником з жовтня 2016 року. Щодо євро курс фунта також впав, і він коштує менше 1,10 євро.

Фунт торгувався на рівні близько 1,50 долара до референдуму за вихід з ЄС у червні 2016 року.

Парламент Британії у вівторок голосуватиме за перший етап свого плану, спрямованого на те, щоби заблокувати можливість прем'єр-міністру Борису Джонсону вивести країну з ЄС без угоди.

Якщо депутати ухвалять рішення, Джонсон запропонує провести дострокові парламентські вибори 14 жовтня.

Нагадаємо, Джонсон попросив британську королеву Єлизавету II призупинити роботу парламенту в період з 9 вересня по 14 жовтня, щоб депутати не змогли перешкодити йому вийти з ЄС без угоди з Брюсселем. Королева погодилася зробити це.

Європейська правда