Фунт упал до трехлетнего минимума по отношению к доллару на фоне неопределенности с Brexit

Британский фунт упал до трехлетнего минимума по отношению к доллару на фоне попытки парламента заблокировать премьер-министру Борису Джонсону возможность вывести страну из ЕС без соглашения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Фунт опустился ниже отметки в 1,20 доллара, что стало самым низким показателем с октября 2016 года. По отношению к евро курс фунта также упал, и он стоит меньше 1,10 евро.

Фунт торговался на уровне около 1,50 доллара до референдума за выход из ЕС в июне 2016 года.

Парламент Великобритании во вторник будет голосовать за первый этап своего плана, направленного на то, чтобы заблокировать возможность премьер-министру Борису Джонсону вывести страну из ЕС без соглашения.

Если депутаты примут решение, Джонсон предложит провести досрочные парламентские выборы 14 октября.

Напомним, Джонсон попросил британскую королеву Елизавету II приостановить работу парламента в период с 9 сентября по 14 октября, чтобы депутаты не смогли помешать ему выйти из ЕС без соглашения с Брюсселем. Королева согласилась сделать это.

Европейская правда