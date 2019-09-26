Хвилювання на світових ринках вже почалися, але Україна не відчуває цього — глава Альфа банку

Україна знаходиться "на радарах" у іноземних інвесторів. Їх інтерес до ведення бізнесу в нашій країні зростає.

Про це розповів генеральний менеджер банківської групи Альфа банку Іван Світек в інтерв'ю Економічній правді.

"Я спілкуюся з багатьма іноземцями, які придивляються до України. Сьогодні сюди приїжджають інвестиційні скаути з Америки, Ізраїлю, Китаю, яких раніше на українському ринку не було. Зараз Україна як інвестиційний майданчик дійсно у багатьох на радарі", - заявив Світек.

"Сьогодні я більше бачу короткострокові угоди, але вони рано чи пізно перетворяться в довгострокові інвестиції. Я можу це назвати бумом очікувань", - додав він.

Однак, керівник Альфа банку також бачить ризик, пов'язаний з макроекономічними потрясіннями в світі.

"Потрясіння світове вже сталося - торгова війна між США і Китаєм. Але ми поки не бачимо катастрофи. Навпаки, останні місяці показали, що події розвиваються не за песимістичним сценарієм", - заявив Світек.

При цьому глава правління Альфа банку Вікторія Михайльо додала, що хвилювання на міжнародних ринках вже почалися.

"Ми це абсолютно чітко бачимо. При цьому ми не відчуваємо вплив на Україну", - сказала вона.

Детальніше читайте в інтерв'ю: Топ-менеджери Альфа банку: зараз Україна у багатьох інвесторів на радарі

Економічна правда