Волнения на мировых рынках уже начались, но Украина не ощущает этого – глава Альфа банка

Украина находится "на радарах" у иностранных инвесторов. Их интерес к ведению бизнеса в нашей стране растет.

Об этом рассказал генеральный менеджер банковской группы Альфа банка Иван Свитек в интервью Экономической правде.

"Я общаюсь со многими иностранцами, которые присматриваются к Украине. Сегодня сюда приезжают инвестиционные скауты из Америки, Израиля, Китая, которых раньше на украинском рынке не было. Сейчас Украина как инвестиционная площадка действительно у многих на радаре", - заявил Свитек.

"Сегодня я больше вижу краткосрочные сделки, но они рано или поздно превратятся в долгосрочные инвестиции. Я могу это назвать бумом ожиданий", - добавил он.

Однако, руководитель Альфа банка также видит риск, связанный с макроэкономическими потрясениями в мире.

"Потрясение мировое уже произошло — торговая война между США и Китаем. Но мы пока не видим катастрофы. Наоборот, последние месяцы показали, что события развиваются не по пессимистическим сценариям", - заявил Свитек.

При этом глава правления Альфа банка Виктория Михайле добавила, что волнения на международных рынках уже начались.

"Мы это абсолютно четко видим. При этом мы не ощущаем влияние на Украину", - сказала она.

Подробнее читайте в интервью: Топ-менеджеры Альфа банка: сейчас Украина у многих инвесторов на радаре

Экономическая правда