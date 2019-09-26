Топ-менеджери Альфа банку: зараз Україна у багатьох інвесторів на радарі

Чи подешевшють гроші в Україні, як недовіра до гривні проникла в ДНК українців, чим закінчилось злиття з Укрсоцбанком, чи цікаві "Альфі" держбанки і що на думці у іноземних інвесторів.(рос)

Российские бизнесмены Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев, которые являются собственниками "Альфа-групп", вскоре формально станут владельцами крупнейшего частного банка в Украине.

В самой "Альфе" при этом акцентируют внимание на том, что Фридман и Хан родились в Украине, а сейчас проживают в Лондоне и имеют гражданство Израиля.

Чтобы получить крупнейший частный банк три года назад группа совершила масштабную по украинским меркам сделку, выкупив у итальянской группы Unicredit украинскую дочку — "Укрсоцбанк", который было решено присоединить к "Альфе".

Неформально "Альфа" уже и так последние несколько лет доминирует на банковском рынке. За последние два года банк стал крупнейшим кредитором розничных клиентов, выдавая ежемесячно более 1 млрд грн кредитов населению. За эти три года банк увеличил только розничный портфель с 5 до 14 млрд грн.

Подобные темпы кредитования настораживают НБУ, но в банке заверяют, что ситуация под контролем. Более того, банк и далее намерен наращивать портфель.

Почему в банке не видят рисков для такого масштабного кредитования населения, будет ли в следующем году ипотека под 12% годовых, будет ли у объединенного банка новый бренд — об этом и другом ЭП поговорила с председателем правления банка Викторией Михайльо и генеральным менеджером банковской группы Альфа-Банка Иваном Свитеком.

Что дало самое крупное слияние банков в Украине

— Уже было анонсировано, что осенью произойдет окончательное слияние. Известна ли точная дата?

Виктория Михайлё: Да, 15 октября — это ключевая дата, когда Укрсоцбанк будет присоединен к Альфа-Банку. Именно в этот день мы будем сдавать лицензию Укрсоцбанка, и он будет исключен из реестра банков. До конца декабря мы завершим все юридические процедуры, связанные с прекращением работы Укрсоцбанка как юрлица.

В Укрсоцбанке осталось меньше 6% клиентов от первоначального количества. Мы будем переводить их в последний день работы: 11-го октября они еще будут в Укрсоцбанке, а уже утром 15-го смогут пользоваться счетами в Альфа-Банке.

Иван Свитек: Этой завершающей точке юридического слияния предшествовала огромная работа, которую команда банка проделала за последние два с половиной года — миграция клиентов, унификация продуктов, объединение IT-систем, запуск собственного процессинга, перевод сотрудников и отделений.

Іван Світек, генеральний менеджер ради банківської групи Альфа-Банку, голова правління Укрсоцбанку. фото альфа-банку

— Очевидно, перед вами акционеры ставили какие-то цели. Они считают, что эти цели выполнены? Насколько, по-вашему, это слияние было эффективным?

Виктория Михайлё: Наше мнение и то, что мы слышим от наблюдательного совета: вся наша работа по слиянию признана эффективной. На баланс Альфа-Банка переведены 90% клиентов и 80% всего бизнеса Укрсоцбанка — это и есть ключевой критерий успеха и для нас, и для акционеров в этой истории.

С точки зрения клиентов для нас важно было обеспечить комфортный переход из Укрсоцбанка в Альфу, а также синергию лучших практик обоих банков в объединенной структуре. Но, к моему большому сожалению, многое в этом слиянии остается за кадром для клиентов, рынка, журналистов.

Например, многие инициативы, которые мы обсуждали с НБУ в рамках мягкой миграции клиентов, сегодня имплементированы регулятором и работают на всем рынке. Это, например, отмена карточки с образцами подписей в старом формате, который требовал заверения нотариусом, или разрешение отделениям двух банков работать с одним общим хранилищем.

Не стоит забывать, что слияние совпало с внедрением стандарта IBAN. Эта задача сама по себе для многих банков представляет проблему. Кроме того, мы впервые в Украине проводим слияние через закрытие МФО в Укрсоцбанке и предоткрываем клиентам IBAN-счета на площадке Альфы.

Поэтому это непростая история для нашего бэк-офиса и IT-команды. Поэтому я с уверенностью могу сказать, что наш опыт может войти в учебники как success story по одному из самых крупных слияний на украинском рынке.

— Когда Укрсоцбанк был у итальянцев, ходили разговоры на рынке, что они вели себя инертно по отношению к проблемным заемщикам и это было частью их корпоративной культуры, которая мешала им работать эффективно с проблемными долгами.

Стала ли эффективнее работа после перехода проблемного портфеля в холдинг Альфы?

Виктория Михайлё: У Альфа-Банка несравнимо более сильная экспертиза по работе с проблемными кредитами. Мы придерживаемся важного правила: долги должны оплачиваться. Альфа отработала свой небольшой ипотечный портфель еще до покупки Укрсоцбанка, предлагая заемщикам выгодные условия урегулирования.

После сделки этот опыт был распространен и на клиентов Укрсоцбанка, что дало действительно серьезные подвижки в структуре его ипотечного портфеля. Например, на начало 2017 года в портфеле Укрсоцбанка было 15 тысяч проблемных валютных ипотек, а по состоянию на 1 июля 2019 года их осталось около 10 тысяч.

Как видите, мы не ждем отмены моратория, чтобы договориться с должниками, поэтому можем похвастаться, пожалуй, лучшим на рынке примером по очищению таких портфелей.

— В случае корпоративных долгов там больше работают договоренности или какие-то юридические действия активные?

Виктория Михайлё: Это, скорее, сочетание юридической практики и, безусловно, договоренностей. Мы хорошо понимаем, что плохой мир лучше хорошей войны. Но, к сожалению, реалии Украины на сегодняшний день таковы, что часто к хорошему миру можно прийти только после жестких legal-решений.

Интересны ли "Альфе" украинские госбанки и стоит ли ждать прихода в Украину новых банковких групп

— На рынке ходили слухи о том, что Альфа хочет свернуть свой банковский бизнес в России.

Иван Свитек: Это вопрос не к нам. И на моей памяти акционеры уже дважды публично опровергали эти слухи.

— Вы работаете больше вне группы? Насколько у вас тесные связи с тем же белорусским, казахстанским филиалом?

Виктория Михайлё: Минимальные, и больше технологические и методологические. Мы входим в крупный банковский холдинг ABH Holdings со штаб-квартирой в Люксембурге, и банки во всех регионах присутствия являются не филиалами, а самостоятельными бизнес-единицами.

Каждый банк развивается под руководством своего совета директоров, придерживаясь собственной стратегии. Безусловно, мы обмениваемся какими-то технологическими новациями, идеями, опытом. Но самые существенные бизнес-отношения у нас с входящим в группу Amsterdam Trade Bank. Этот банк — наш партнер по ряду корпоративных проектов. Мы ближе к Европе.

Вікторія Михайльо, голова правління Альфа-Банку фото альфа-банку

Иван Свитек: Философия группы — в полной независимости ее бизнесов. То есть, все единицы работают между собой на коммерческих условиях, акционеры никого не заставляют ни с кем сотрудничать. Бизнесы должны сами между собой договориться.

— Если говорить о промышленных предприятиях ваших акционеров в Украине, они с вами на рыночных условиях договариваются?

Виктория Михайлё: Конечно. Это принципиальная позиция нашего акционера. Это исключительно рыночные условия.

— Это большая доля бизнеса, например, в активах?

Иван Свитек: Очень низкая. Практически не влияет на баланс.

Виктория Михайлё: Если вы говорите, например, о наших отношениях с "Киевстаром" ("Киевстар" входит в состав телеком-холдинга VEON, который как и Альфа-Банк, принадлежит упомянутой Альфа-Групп, ЭП), то для нас это отношения по ряду партнерских проектов, где мы видим синергию, а также сотрудничество между банком и клиентом.

Мы наравне с другими банками участвуем в тендерах, в том числе по выбору зарплатного проекта, и предлагаем свои условия, а они выбирают, с кем хотят работать.

Иван Свитек: И мы не всегда выигрываем…

— Рассматривает ли Альфа-Банк возможность приобретения еще каких-либо банков на рынке Украины?

Иван Свитек: Рассматривает. Постоянно мониторим рынок и его возможности. Пока большого интереса нет. Но если что-то появится, конечно, будем смотреть.

Виктория Михайлё: Мы за органику и неорганику.

— На рынке сейчас есть какие-то интересные предложения?

Иван Свитек: Все интересные банки либо распроданы, либо закрыты. Мы не встречали каких-то интересных предложений в последнее время… Из объектов, доступных к покупке, сейчас есть портфели плохих кредитов у Фонда гарантирования вкладов, но они малоприбыльные.

— У нас намечается приватизация госбанков. У Альфа-Банка тут есть интерес?

Иван Свитек: Это вопрос на уровне акционеров.

Loading...

— Государство все-таки декларирует, что хочет продать госбанки. Как вы считаете, реально ли привлечь каких-то новых инвесторов в этот сектор?

Виктория Михайлё: Давайте подождем окончания сделки между IFC и правительством по поводу инвестиций в Укргазбанк… Там есть большие подвижки, но хотелось бы, чтобы процесс был завершен.

Безусловно, большая доля госсектора в банковском секторе Украине не рациональна. А монополия государства в системообразующем секторе экономики недопустима, так как ведет к недобросовестной конкуренции. Цель уменьшить долю государства — верная. Но случится это через 3 года или через 5 лет, сегодня сказать сложно.

— Можем ли мы здесь видеть какую-то новую крупную банковскую группу?

Иван Свитек: Я сомневаюсь. Практически все международные банковские группы "вернулись домой". По многим причинам.

— Насколько вам удобно конкурировать с госбанками? Вы бы хотели больше с частным сектором конкурировать?

Виктория Михайлё: Мы хотели бы конкурировать с честными и добросовестными игроками, независимо от того, в каком секторе они представлены. Командой регулятора проведены серьезные изменения в системе корпоративного управления, начаты большие реформы в госбанках и в секторе в целом. Это абсолютно четко видно.

Мы с уважением относимся ко многим инициативам коллег из госсектора. С другой стороны, для нас более понятны культура и подходы наших конкурентов из частного сектора.

Доходы украинцев растут, инвесторы берут Украину на радар

— Где вы дальше видите самую главную возможность для своего роста и развития, после того как стали крупнейшим частным банком в Украине?

Иван Свитек: Самые большие открытые возможности – в рознице, которую мы динамично развиваем. В приоритете также корпоративный бизнес. У нас еще много других направлений: лизинговая компания, страховая компания, инкассация. Рынок Украины очень быстро развивается, а после выборов скорость только увеличивается.

— А что именно ускорилось? Экономика Украины формально растет уже долго. Сопряжено ли это явление с повышением спроса на банковские продукты со стороны корпоративного бизнеса?

Иван Свитек: Безусловно. Растут доходы населения. За последние три года официальные доходы выросли примерно вдвое. С ростом доходов сопряжен рост потребления.

Много наших корпоративных клиентов начали инвестировать в свое развитие. Заходят новые иностранные компании, которые здесь планируют инвестировать. Гривна стабилизировалась, инфляция падает, процентные ставки падают, рост увеличивается.

Но Украина все равно весьма бедная страна. Даже небольшое улучшение макроситуации приведет к ощутимому росту доходов и общей стоимости активов. Если те реформы, которые обещает сейчас правительство, действительно произойдут, это будет самый большой толчок для развития страны.

Приватизация земли, приватизация госкомпаний, реформа налоговой системы — очень много вещей, которые способны резко ускорить развитие страны.

"Україна все одно дуже бідна країна. Навіть невелике поліпшення макроситуації призведе до відчутного зростання доходів і загальної вартості активів" фото альфа-банку

— У вас в портфеле есть много нерезидентов. Можете ли вы передать их примерное настроение по поводу происходящего в экономике Украины, повышается ли интерес к ведению бизнеса в нашей стране?

Иван Свитек: Интерес растет. Я общаюсь со многими иностранцами, которые присматриваются к Украине. Сегодня сюда приезжают инвестиционные скауты из Америки, Израиля, Китая, которых раньше на украинском рынке не было. Сейчас Украина как инвестиционная площадка действительно у многих на радаре.

Сегодня я больше вижу краткосрочные сделки, но они рано или поздно превратятся в долгосрочные инвестиции. Я могу это назвать бумом ожиданий.

— Многие говорят о том, что есть риск, связанный с активным привлечением Украиной долгового капитала. Вы как банк не видите здесь существенного риска, который может повлиять негативно на наш рынок в случае макроэкономических потрясений в мире?

Иван Свитек: Потрясение мировое уже произошло — торговая война между США и Китаем. Но мы пока не видим катастрофы. Наоборот, последние месяцы показали, что события развиваются не по пессимистическим сценариям.

Виктория Михайле: Волнения на международных рынках уже начались. Мы это абсолютно четко видим. При этом мы не ощущаем влияние на Украину.

— Вы активно наращивали портфель потребительских кредитов. Сейчас даже регулятор выражает определенные опасения по этому поводу. Оправданы ли эти опасения регулятора, не перегрет ли рынок?

Иван Свитек: Я могу бояться извержения вулкана в Украине, но если здесь нет ни одного вулкана, то мои опасения напрасны. В первую очередь, необходимо смотреть на соотношение кредитования домохозяйств к ВВП страны. И пока этот показатель находится на уровне 5% — мы не видим больших рисков.

Кроме того, в Украине рост потребительского кредитования коррелируется с ростом доходов населения. Когда средний рост зарплат составляет около 20%, тяжело дополнительно "подогревать" спрос кредитованием. В Украине традиционно потребительские кредиты генерируют лишь небольшую часть спроса домохозяйств, который сейчас и без учета кредитов растет двузначными темпами. Поэтому не стоит преувеличивать риски.

Я не знаю ни одного банка, который бы развалился только из-за плохих розничных кредитов в национальной валюте. Даже если возникает кризис, клиенты, как правило, из него быстро выходят, чего не скажешь о корпоративных кредитах и валютной ипотеке. Например, очищать ипотечный портфель Укрсоца — это 6-7 лет активной работы.

Виктория Михайлё: Если говорить об опасениях регулятора, то даже в тех заданиях текущего стресс-теста регулятор уже иначе подошел к стресс-тестированию розничных портфелей. Когда что-то очень быстро растет, конечно, нужно понимать, как это регулировать.

"Хвилювання на міжнародних ринках вже почалися. Ми це абсолютно чітко бачимо. При цьому ми не відчуваємо вплив на Україну". фото альфа-банку

— Не кажется ли вам, что сейчас финансовый рынок попал в такую ловушку, когда уже инфляция позволяет снизить учетную ставку, но необходимость постоянно занимать деньги на внутреннем рынке вынудит в дальнейшем снижать учетную ставку более медленно, чем это прогнозировалось? Как Украина может выйти из этого замкнутого круга?

Иван Свитек: То, чем сейчас болеет Украина, уже прошли 100 стран. Это стандартный экономический процесс. Просто надо пересечь красную черту, а именно — укрепить доверие к гривне. Ведь не секрет, что многие люди до сих пор сразу, когда получают гривну, превращают ее в валюту, чтобы сохранить сбережения.

— Какие вы видите перспективы для уравнивания этой ситуации, чтобы выровнять торговый баланс? Какие основные компенсаторы могут в ближайшие годы быть у Украины, чтобы не было такого же резкого обвала?

Иван Свитек: Три вещи: реалистичный курс, низкая инфляция и инвестиции. Это взаимосвязанные вещи. Надо инфляцию сократить, это создаст стабильную среду, куда затем пойдут инвестиции. Ведь весь капитал амортизировался, никто не инвестирует. Надо провести приватизацию земли, госкомпаний, надо начинать активно привлекать инвесторов.

Недоверие к гривне уже в ДНК украинцев

— Как вести себя потребителю в существующих условиях? Мы же не можем признать, что риски от девальвации сейчас отсутствуют.

Иван Свитек: Потребитель должен брать кредиты в гривне, то есть, в той валюте, в которой он зарабатывает. Он должен рассчитывать свои возможности и всегда иметь в запасе сбережения в размере как минимум трех, а лучше шести зарплат на случай потери работы.

— Наш премьер собирал крупнейшие банки, а после этого сказал: "Готовьтесь, бизнес, будут дешевые деньги, пишите бизнес-планы". Вы видите перспективу появления длинных дешевых денег?

Иван Свитек: Это хорошая цель, она должна быть. Но пока для этого нет предпосылок. Мы недавно обсуждали пенсионную реформу — эта длинная история, которая в Украине пока не привела к формированию длинных сбережений.

Большинство людей прошло две революции, несколько девальваций, увидело, как сто банков ушло с рынка. Как им в таких условиях доверять банкам, финансовой системе и национальной валюте?

— Как вернуть доверие?

Иван Свитек: Построить заново. Это очень кропотливая работа. Я видел много моделей: американскую, европейскую, чешскую, бразильскую, российскую. В Украине все сложно из-за большого багажа негатива, о котором мы говорили раньше. Недоверие к валюте, к сожалению, уже в ДНК людей. Для ее смены требуется много времени.

— Ставка по ипотеке была озвучена на уровне 12% в следующем году. Если не будет напрямую компенсироваться часть ставки из бюджета, вы видите какие-то возможности для этого?

Иван Свитек: Ипотека, как правило, взлетает, когда ставка находится на уровне 3-5% годовых, а срок – от 10 лет. Это значит, что должны быть ресурсы на 10 лет. А чтобы были ресурсы на 10 лет, вкладчики должны принести деньги на 2-3 года. Сейчас большинство вкладчиков дают деньги на полгода, год максимум.

Пока этого не будет, это останется нишевой историей государственных банков, каких-то субсидий от государства. А делать ипотеку в валюте было вообще большой ошибкой.

— По тому вашему опыту, сколько вы пребываете в Украине, вам не кажется, что мы могли бы быстрее делать реформы?

Иван Свитек: Думаю, да. Очень надеюсь, что оживление, которое сейчас чувствуется в стране, принесет свои результаты. Те изменения, которые происходят за последние полгода — просто огромные.

— В чем они выражаются?

Иван Свитек: В ощущениях. Люди меняются. Я сегодня общался с одним из новых министров. Это другой мир. Эта команда реально хочет все изменить.