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Для земель Нацакадемії аграрних наук має бути змінений правовий статус - заступник міністра

Вівторок, 17 вересня 2019, 16:55

Для потреб науки потрібно максимум 10 тисяч гектарів землі, тому для земель Нацакадемії аграрних наук має бути змінений правовий статус.

Про це в коментарі ЕП заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький.

"Для потреб науки потрібно максимум 10 тисяч гектарів землі. Тому для земель НААН (Нацакадемія аграрних наук - ред.) має бути змінений правовий статус - на землі комунальної чи державної власності. Тобто потім вони мають бути продані", - сказав він.

Нагадаємо:

Законопроект про обіг земель подадуть до Верховної Ради до 1 жовтня, він передбачатиме доступ до купівлі землі фізичним та юридичним особам-резидентам України.

Зазначається, що обмеження по концентрації землі буде 15% у межах області та 0,5% у межах країни для пов'язаних осіб. Державні землі будуть продаватися через аукціони.

Економічна правда

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