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Законопроект про ринок землі подадуть в Раду до 1 жовтня - заступник міністра

Вівторок, 17 вересня 2019, 15:42

Законопроект про обіг земель подадуть до Верховної Ради до 1 жовтня, він передбачатиме доступ до купівлі землі фізичним та юридичним особам-резидентам України.

Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький у коментарі ЕП.

"Законопроект буде поданий до 1 жовтня. Доручення президента буде виконано", - сказав він.

Зазначається, що обмеження по концентрації землі буде 15% у межах області та 0,5% у межах країни для пов'язаних осіб. Державні землі будуть продаватися через аукціони.

Висоцький додав, що земельний кадастр наповнений на 76%, зараз він активно наповнюється. До середини 2020 року він буде наповнений на більш як 85%. Тобто, продаватися буде лише та земля, яка зареєстрована в кадастрі.

Нагадаємо:

2 вересня на зустрічі з керівниками парламенту, уряду і правоохоронних органів президент Володимир Зеленський розпорядився, щоб уряд підготував, а парламент ухвалив до 1 грудня законопроект про ринок земель сільськогосподарського призначення та скасував мораторій на продаж землі.

До 1 жовтня уряд має розробити і внести на розгляд парламенту законопроект про ринок земель с/г призначення, до 1 січня 2021 року інформацією про земельні ділянки має бути наповнено державний земельний кадастр.

Економічна правда

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ринок землі

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