Для земель Нацакадемии аграрных наук нужно изменить правовой статус - замминистра

Для нужд науки нужно максимум 10 тысяч гектаров земли, поэтому для земель Нацакадемии аграрных наук должен быть изменен правовой статус.

Об этом в комментарии ЭП заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

"Для нужд науки нужно максимум 10 000 гектаров земли. Поэтому для земель НААН (Нацакадемия аграрных наук - ред.) должен быть изменен правовой статус - на земли коммунальной или государственной собственности. То есть потом они должны быть проданы", - сказал он.

Напомним:

Законопроект о рынке земли подадут в Верховную Раду до 1 октября, он будет предусматривать доступ к покупке земли физическим и юридическим лицам-резидентам Украины.

Отмечается, что ограничения по концентрации земли будет 15% в пределах области и 0,5% в пределах страны для связанных лиц. Государственные земли будут продаваться через аукционы.

Экономическая правда