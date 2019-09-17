Apple оскаржила штраф Єврокомісії у 13 млрд євро: "сума не відповідає здоровому глузду"

Американська компанія Apple оскаржує в Суді ЄС податковий штраф у розмірі 13 млрд євро, який був накладений Єврокомісією у 2016 році через її діяльність в Ірландії.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Компанія звернулася до європейського Суду загальної юрисдикції, з проханням скасувати рішення Європейської комісії про сплату Ірландії рекордної суми. В компанії заявили, що така сума не відповідає реальності та здоровому глузду".

Ірландія, економіка якої отримала вигоду від інвестицій транснаціональних компаній, залучених низькими ставками оподаткування, також оскаржує рішення Комісії.

Apple також звинуватила Комісію у використанні своїх повноважень для боротьби з державною допомогою "для модернізації змін у національному законодавстві", фактично намагаючись змінити міжнародну податкову систему та створити юридичну невизначеність для бізнесу.

Єврокомісія відхилила аргументи, заявивши, що не прагне керувати міжнародними податковими законами, і звинуватила Ірландію в тому, що вона не виконала свою роботу під час оцінки податків Apple.

Колегія з п'яти суддів буде слухати аргументи протягом двох днів. Очікується, що суд винесе рішення найближчими місяцями, і сторона, яка програла, швидше за все, звернеться з апеляцією до Суду ЄС, і остаточне рішення може зайняти кілька років.

Як відомо, у 2016 році Єврокомісія зажадала від Apple відшкодувати уряду Ірландії незаконні податкові субсидії. Комісія з'ясувала, що пільги з боку Ірландії, де Apple має штаб-квартиру, призвели до значного зниження податкових виплат з боку компанії.

За її даними, такий підхід влади став причиною падіння ефективної ставки податку на прибуток Apple від прибутку в Європі в 2014 році до менше ніж 1%.

В Ірландії базова ставка податку становить 12,5% і є найнижчою в країнах Західної Європи. У зв'язку з цим в країну активно заходять американські компанії, яких зараз налічується понад 700.

Європейська правда