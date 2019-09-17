Суд арештував всю нерухомість "Кузні на Рибальському"

Суд за клопотанням Державного бюро розслідувань наклав арешт на все нерухоме майно і корпоративні права заводу "Кузня на Рибальському", який раніше належав екс-президенту Петру Порошенку.

Джерело: Telegram-канал Андрія Портнова, екс-заступника глави Адміністрації президента Віктора Януковича; коментар речника ДБР Максима Білоусенка "Українській правді"

Деталі: Прохання слідства арештувати майно задовольнив Печерський районний суд Києва.

Це було зроблено в рамках розслідування про нібито легалізацію незаконних доходів і несплату податків.

Першим про судове рішення повідомив Портнов.

Одразу після публікації інформації "Українська правда" звернулась за коментарем у ДБР. Там пообіцяли надати відповідь якомога швидше, однак на момент публікації новини отримати коментар не вдалось.

Оновлено: За дві години у прес-службі Держбюро розслідувань підтвердили інформацію про арешт майна.

У неділю, 15 вересня, Портнов також анонсував такі судові рішення, написавши, що "наступний тижень час присвятити" арешту "активів Порошенка".

Передісторія:

Наразі ДБР розслідує щонайменше 13 кримінальних проваджень, в яких фігурує Порошенка. Більша частина з них була відкрила за заявою Портнова.

Справу стосовно "Кузні на Рибальському" також відкрили після заяви Андрія Портнова.

За версією Портнова, Порошенко розкрадав бюджетні кошти через "Кузню", а потім відмив незаконні доходи, провівши продаж заводу через офшори.

Завод "Кузня на Рибальському" раніше носив назву "Ленінська Кузня" і був створений у 1862 році. У 1995 році його придбав Петро Порошенко.

Із 2016 року Кабінет міністрів дозволив заводу експортувати військові товари. Це допомогло підприємству, яке щорічно несло багатомільйонні збитки, збільшити кількість замовлень.

Восени 2018 року група "ТАС" Сергія Тігіпка попередньо домовилась про покупку "Кузні". ЗМІ повідомляли, що завод коштував Тігіпку близько 300 млн доларів.

Нещодавно ця цифра підтвердилась, однак стало відомо, що фірма Тігіпка спершу заплатила Порошенку та його соратнику Ігорю Кононенку лише тридцяту частину.

Журналісти "Наших грошей" припускали, що військове виробництво "Кузні" вирішили "згорнути" заради забудови Рибальського півострова. А продаж заводу оформили нібито для того, щоб захистити Порошенка від критики суспільства.

За інформацією розслідувачів Bihus.info, напередодні продажу заводу з його управління вивели нерухомість, загальна площа якої складає близько 6000 квадратних метрів.