Суд арестовал всю недвижимость "Кузни на Рыбальском"

Суд по ходатайству Государственного бюро расследований наложил арест на все недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузни на Рыбальском", который ранее принадлежал экс-президенту Петру Порошенко.

Источник: Telegram-канал Андрея Портнова, экс-заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича; комментарий пресс-сектерая ГБР Максима Белоусенко "Украинской правде"

Детали: Просьбу следствия арестовать имущество удовлетворил Печерский районный суд Киева.

Это было сделано в рамках расследования о якобы легализации незаконных доходов и неуплаты налогов.

Первым о судебном решении сообщил Портнов.

Сразу после публикации информации "Украинская правда" обратилась за комментарием в ГБР. Там пообещали дать ответ как можно быстрее, однако на момент публикации новости получить комментарий не удалось. УП также обратилась за комментарием в суд.

Обновлено: Через 2 часа в пресс-службе Госбюро расследований подтвердили информацию об аресте имущества.

В воскресенье, 15 сентября, Портнов также анонсировал такие судебные решения, написав, что "предстоящую неделею пора посвятить" аресту "активов Порошенко".

Предыстория:

На данный момент ГБР расследует по меньшей мере 13 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко. Большая часть из них была открыла по заявлению Портнова.

Дело в отношении "Кузни на Рыбальском" открыли после заявления Андрея Портнова.

По версии Портнова, Порошенко воровал бюджетные средства через "Кузню", а затем отмыл незаконные доходы, проведя продажу завода через оффшоры.

Завод "Кузни на Рыбальском" ранее носил название "Ленинская Кузня" и был создан в 1862 году. В 1995 году его приобрел Петр Порошенко.

С 2016 года Кабинет министров разрешил заводу экспортировать военные товары. Это помогло предприятию, которое ежегодно несло многомиллионные убытки, увеличить количество заказов.

Осенью 2018 года группа "ТАС" Сергея Тигипко предварительно договорилась о покупке "Кузни". СМИ сообщали, что завод стоил Тигипко около 300 млн долларов.

Недавно эта цифра подтвердилась, однако стало известно, что фирма Тигипко сначала заплатила Порошенко и его соратнику Игорю Кононенко лишь тридцатую часть.

Журналисты "Наших грошей" предполагали, что военное производство "Кузни" решили "свернуть" ради застройки Рыбальского полуострова. А продажу завода оформили якобы для того, чтобы защитить Порошенко от критики общества.

По информации расследователей Bihus.info, накануне продажи завода из его управления вывели недвижимость, общая площадь которой составляет около 6000 квадратных метров.