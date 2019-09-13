Коломойський заявив, що з Пінчуком у нього "вічний мир"
Олігарх Ігор Коломойський прийшов на форум "Ялтинської європейської стратегії", засновником якого є інший олігарх Віктор Пінчук.
Джерело: "Українська правда"
Деталі: Кореспонденту УП Коломойський сказав, що у нього "вічний мир" з Пінчуком.
На прохання прокоментувати зустріч з президентом Володимиром Зеленським олігарх відповів, що йому немає що додати до коментарів глави держави.
На YES Коломойський прийшов у компанії нардепа Ігоря Палиці, члена партії "УКРОП", близької до олігарха.
Коломойський зайняв місце поряд із Юлією Чеботарьовою, соратницею Пінчука і менеджеркою його компаній.
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Нагадаємо:
Пінчук, починаючи з 2004 року, судився з Коломойським та його бізнес-партнером Геннадієм Боголюбовим через Криворізький залізорудний комбінат. Пінчук стверджував, що заплатив олігархам $143 млн, щоб ті купили для нього комбінат у держави. Але підприємство Пінчук так і не потримав.
Під час засідань у Верховному суді Лондона юристи Пінчука звинувачували Коломойського у причетності до вбивств.
У 2016 році Коломойський і Пінчук уклали мирову угоду.
Пізніше журналісти дізнались, що в рамках мирової угоди Пінчук отримав від Коломойського та Боголюбова елітну нерухомість у Лондоні.
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