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Коломойський заявив, що з Пінчуком у нього "вічний мир"

П'ятниця, 13 вересня 2019, 14:24

Олігарх Ігор Коломойський прийшов на форум "Ялтинської європейської стратегії", засновником якого є інший олігарх Віктор Пінчук.

Джерело: "Українська правда"

Деталі: Кореспонденту УП Коломойський сказав, що у нього "вічний мир" з Пінчуком.

На прохання прокоментувати зустріч з президентом Володимиром Зеленським олігарх відповів, що йому немає що додати до коментарів глави держави.

 
Фото: Севгіль Мусаєва, УП

На YES Коломойський прийшов у компанії нардепа Ігоря Палиці, члена партії "УКРОП", близької до олігарха.

Коломойський зайняв місце поряд із Юлією Чеботарьовою, соратницею Пінчука і менеджеркою його компаній.

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Нагадаємо:

Пінчук, починаючи з 2004 року, судився з Коломойським та його бізнес-партнером Геннадієм Боголюбовим через Криворізький залізорудний комбінат. Пінчук стверджував, що заплатив олігархам $143 млн, щоб ті купили для нього комбінат у держави. Але підприємство Пінчук так і не потримав.

Під час засідань у Верховному суді Лондона юристи Пінчука звинувачували Коломойського у причетності до вбивств.

У 2016 році Коломойський і Пінчук уклали мирову угоду.

Пізніше журналісти дізнались, що в рамках мирової угоди Пінчук отримав від Коломойського та Боголюбова елітну нерухомість у Лондоні.

Українська правда

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Коломойський Пінчук

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