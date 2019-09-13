Коломойський заявив, що з Пінчуком у нього "вічний мир"

Олігарх Ігор Коломойський прийшов на форум "Ялтинської європейської стратегії", засновником якого є інший олігарх Віктор Пінчук.

Джерело: "Українська правда"

Деталі: Кореспонденту УП Коломойський сказав, що у нього "вічний мир" з Пінчуком.

На прохання прокоментувати зустріч з президентом Володимиром Зеленським олігарх відповів, що йому немає що додати до коментарів глави держави.

Фото: Севгіль Мусаєва, УП

На YES Коломойський прийшов у компанії нардепа Ігоря Палиці, члена партії "УКРОП", близької до олігарха.