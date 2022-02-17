"Укрнафта" знову не запустила процес поділу з Коломойським

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На зборах акціонерів Укрнафти питання розділу активів знову не розглядалося.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на одного з учасників зборів.

Акціонери не ухвалили жодних рішень з питань розподілу активів та спірного газу. Із важливих пунктів порядку денного акціонери лише схвалили рішення оновити наглядову раду, додав співрозмовник видання.

Раніше повідомлялося, що збори акціонерів, які були заплановані на 17 лютого, розпочалися - для участі у них зареєструвалося 97,82% загальної кількості акціонерів компанії. До цього збори двічі не відбулися через відсутність кворуму.

Порядок денний засідання у четвер передбачав початок процесу поділу активів "Укрнафти" із НАК "Нафтогаз України".

Частину майна "Укрнафти" планують передати до статутного капіталу новоствореної компанії "Нафто-Актив", єдиним акціонером якої буде сама "Укрнафта". Згодом кіпрські компанії, пов'язані з Коломойським, Палицею та Боголюбовим, викуплять частки "Нафто-Актив".

Так, 34% піде Littop Enterprises Limited, ще 34% - Bridgemont Ventures Limited і 32% - Bordo Management Limited. Водночас "Укрнафта" протягом року викупить свої акції у міноритарних акціонерів й анулює їх.

Також акціонерам "Укрнафти" у межах процесу поділу активів пропонують врегулювати спір із "Нафтогазом" щодо видобутого компанією газу у 2007-2013 роках укладанням мирової угоди.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення щодо розділення Укрнафти не ухвалено, проте без цього є ймовірність програшу "Нафтогазу" у справі проти "Укрнафти" щодо стягнення 9 млрд кубів газу.

Видання "Дзеркало тижня" повідомило, що уряд планував до кінця 2021 року розділити компанію "Укрнафта" на "газову" та "нафтову" частини.

За таким планом "Нафтогазу" відійдуть три чверті видобутку газу та до 40% нафти. Та, зазначає видання, у такому разі переробляти нафту НАКу буде ніде, окрім як на Кременчуцькому НПЗ Коломойського.

На початку 2021 року "Нафтогаз України" розпочав перемовини з міноритарними акціонерами ПАТ "Укрнафти" щодо розділення активів компанії. Без розділення, зокрема, "Нафтогаз" не зможе вийти на IPO.

"Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією країни. НАК "Нафтогаз України" належить 50%+1 акція "Укрнафти", групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами ПриватБанку, – близько 42% акцій.