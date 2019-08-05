Ціни на автомобільний газ продовжують знижуватися

Середня по країні роздрібна ціна скрапленого газу на АЗС 5 серпня опустилася на 14 копійок за літр до 11,96 гривні за літр.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку "Консалтингової групи А-95", передає enkorr.

В межах 15-16 копійок за літр знизили ціни ОККО і WOG. "Приват" опустив ціни на 9 копійок за літр, до 11,36-11,48 грн за літр.

У таких мережах як Shell, SOCAR, "БРСМ-Нафта", "Автотранс", KLO, "Паралель", "Надія", Marshal, SUN OIL і Mango газ подешевшав на 10-50 коп за літр.

Оптові ціни ЗВГ, за даними "Консалтингової групи А-95", з початку липня опустилися на 22%, до 17 870 грн/т на умовах самовивозу.

Однією з причин різкого зниження оптових цін є профіцит ресурсу, що накопичився на ринку.

За перші дві декади липня тільки по залізниці в Україну імпортовано 78 тис тонн ЗВГ, що на 18% перевищує обсяг імпорту за аналогічний період липня 2018 року.

За інформацією аналітика "Консалтингової групи А-95" Артема Куюна, поставки ЗВГ на ринок в липні могли досягти рекордних 180-185 тисяч тонн, що разом з високими перехідними залишками минулих місяців створює великий профіцит ресурсу на ринку.