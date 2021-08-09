Мережі АЗС продовжують підвищувати ціни на автогаз

unsplash

Середня ціна авогазу у мережах АЗС 6-9 серпня зросла до 17,22 гривень за літр (+8 коп/л).

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

Так, у мережі OKKO автогаз подорожчав на 30 коп/л, до 17,99 грн/л.

На мережі AMIC ціна зросла на 7 коп/л (17 грн/л).

"Паралель", "Автотранс", UPG, Glusco, "Катрал", "Авантаж 7" і Marshal підняли ціни на 20 коп/л. Такі мережі як SOCAR, "БРСМ-Нафта", BVS Chipo і Motto підвищили ціни в межах 5-15 коп/л", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що середня роздрібна ціна ресурсу з початку липня по 9 серпня зросла на 1,88 грн/л.

Читайте також: "Дешевше не буде": чому росте ціна на автогаз та де межа

Нагадаємо:

Учасники ринку назвали одну ключову причину зростання цін на зріджений газ - дефіцит ресурсу та викликаний ним ажіотажний попит, вони прогнозують, що ціни найближчим часом не знизяться.

За словами аналітика консалтингової групи А-95 Артема Куюна,потенціал для зростання роздрібних цін на зріджений газ в нинішніх умовах становить ще 1 грн за літр.

Середня ціна автогазу у мережах АЗС 3 серпня досягла рекордних 16,89 грн/л (+2 коп/л до 2 серпня).

Середня ціна зрідженого газу в мережах АЗС 2 серпня зросла до 16,88 грн/л, водночас максимальна ціна сягає 17,78 грн/л

Мережі АЗС з економ і середнього сегмента з 23 по 30 липня підвищили вартість бензинів і ДТ в межах 10-90 коп./л.

За тиждень 23-30 липня середня ціна автогазу у мережах АЗС підвищилась на 20 коп/л - до рекордних за всю історію спостереження 16,86 грн/л.

Економічна правда