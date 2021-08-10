Середня ціна автогазу у мережах АЗС досягла нового рекорду

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Середня ціна автогазу у мережах АЗС 10 серпня досягла рекордних 17,35 гривень за літр (+ 13 коп/л до 9 серпня).

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

"Рекордно висока ціна встановлена ​​на станціях дніпропетровської мережі "Нефтек" - 18,29 грн/л (+30 коп/л).

Вартість скрапленого газу в найбільшій консолідованій мережі групи "Приват" в середньому зросла на 34-35 коп/л, до 16,95-16,96 грн/л. AMIC підняв ціни на 17 коп/л, до 17,17 грн/л", - йдеться у повідомленні.

Водночас такі мережі, як "БРСМ-Нафта", "Паралель", SunOil, BVS, Chipo, Mango і Motto підвищили ціни у межах 5-15 копійок за літр.

При цьому, середня роздрібна ціна автогазу з початку липня по 10 серпня зросла на 1,98 грн/л.

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Нагадаємо:

Учасники ринку назвали одну ключову причину зростання цін на зріджений газ - дефіцит ресурсу та викликаний ним ажіотажний попит, вони прогнозують, що ціни найближчим часом не знизяться.

За словами аналітика консалтингової групи А-95 Артема Куюна,потенціал для зростання роздрібних цін на зріджений газ в нинішніх умовах становить ще 1 грн за літр.

Середня ціна авогазу у мережах АЗС 6-9 серпня зросла до 17,22 гривень за літр (+8 коп/л).

Середня ціна автогазу у мережах АЗС 3 серпня досягла рекордних 16,89 грн/л (+2 коп/л до 2 серпня).

Середня ціна зрідженого газу в мережах АЗС 2 серпня зросла до 16,88 грн/л, водночас максимальна ціна сягає 17,78 грн/л

Мережі АЗС з економ і середнього сегмента з 23 по 30 липня підвищили вартість бензинів і ДТ в межах 10-90 коп./л.

За тиждень 23-30 липня середня ціна автогазу у мережах АЗС підвищилась на 20 коп/л - до рекордних за всю історію спостереження 16,86 грн/л.

Економічна правда