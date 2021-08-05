Ціна на автогаз у мережах АЗС може зрости ще на 1 гривню за літр – експерт

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Учасники ринку назвали одну ключову причину зростання цін на зріджений газ - дефіцит ресурсу та викликаний ним ажіотажний попит, вони прогнозують, що ціни найближчим часом не знизяться.

Про це йдеться у статті ЕП.

"Причина очевидна - дефіцит. Немає ресурсу - йдемо вгору. Ринок важкий, оскільки немає де зберігати великі обсяги. Будь-який провал у постачаннях буде завжди призводити до зростання цін", - каже голова групи компаній Prime (мережа з 40 АЗС. - ЕП) Дмитро Леушкін.

"Причина подорожчання - ситуативний дефіцит, викликаний затримками із постачанням ресурсу з Росії. Це періодично відбувається. Зараз причина - бюрократичні зволікання з боку державних органів РФ після зміни оператора постачань", - погоджується директор науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев.

У травні компанія з групи азербайджанської держкомпанії SOCAR cтала експортним оператором нафтопродуктів "Роснєфті" в Україні, замінивши попереднього постачальника – Proton Energy Group S.A. А зріджений газ на український ринок постачається в основному з Росії, Білорусі та Казахстану.

За словами аналітика консалтингової групи А-95 Артема Куюна, дефіцит зрідженого газу через ротацію Proton Еnergy та SOCAR спостерігався в середині липня, а зараз ситуація "більш-менш стабільна".

При цьому, це не означає, що найближчим часом ціни знизяться.

"Поки що буде інерційне зростання. Якщо оптові ціни зросли на третину, а роздробні лише на 10%, зрозуміло, що ціни на АЗС будуть зростати і надалі", - вважає Рябцев.

Погоджується із ним і представник групи компаній Prime.

"Інерція пішла. Якщо навіть завтра припливе п'ять танкерів, то ціни не знизяться. Є ажіотажний попит, який збережеться як мінімум до кінця серпня. Дешевше точно не буде", - попереджає Дмитро Леушкін.

На думку Куюна, потенціал для зростання роздрібних цін на зріджений газ в нинішніх умовах становить ще 1 грн за літр.

"Запасів немає. Коли працюємо "з коліс", то втрата будь-якого з джерел постачання означає дефіцит. Якщо проблем з поставками не буде - ситуація залишиться такою як зараз", - каже аналітик.

При цьому усі експерти висловили думку, що вище 20 грн за літр газ точно не коштуватиме, оскільки тоді автовласникам буде не вигідно переходити на газ. Річ у тім, що у встановленні ГБО є економічний сенс лише тоді, коли літр газу коштує не більше 60% від ціни літру бензину.

"Зараз співвідношення приблизно 53% від вартості високооктанового бензину. Якщо показник перевищить 60%, це загрожує відтоком споживачів до бензину, тому трейдери цього завжди бояться. У нас ще є певний запас, але до 20 гривень ми точно не дійдемо", – упевнений Рябцев.

Читайте детальніше у матеріалі: "Дешевше не буде": чому росте ціна на автогаз та де межа

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Економічна правда