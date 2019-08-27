В Україні орендувати трикімнатне житло дорожче, ніж будинок

На початку літа на ринку нерухомості України оренда будинку обходилася майже у стільки ж, скільки і трикімнатна квартира.

Про це свідчить аналітика OLX.

Зазначається, що у ІІ кварталі ціни на оренду будинків в Україні стабільно падали. Наприклад, у квітні ціна становила 8 000 грн, а за даними за червень - впала на 21%, до 5 500 грн у середньому, повідомляє джерело.

Що стосується оренди квартир, середня вартість однокімнатних становила 3 800 грн, двокімнатних - 4 700 грн, трикімнатних - 5 800 грн.

У більшості регіонів орендувати трикімнатне житло дорожче, ніж будинок, підкреслюють експерти. Однак у Київській області, щоб зняти трикімнатну квартиру, потрібно заплатити 16 000 грн - у таку ж суму можна укластися, щоб зняти цілий будинок.

У Львівській області будинок коштував усього на 500 грн більше трикімнатної квартири, - 9500 грн. А ось e Харківському регіоні трикімнатні апартаменти майже на 80% дорожче будинків (приблизно 8 550 грн/міс.)/

У Дніпропетровській області будинки в середньому були дешевше (3 500 грн/міс.), у той час як трикімнатні квартири можна було зняти за 6 500 грн.

Рейтинг областей

№ Область Медианна ціна 3 кім. квартири, грн Медианна ціна будинку, грн 1 Київська 16 000 16 000 2 Одеська 10 000 8 000 3 Львівська 9 000 9 500 4 Харківська 8 550 4 800 5 Дніпропетровська 6 500 3 500

Якщо говорити про ціни на квартири, то вартість однокімнатних і двокімнатних квартир у ІІ кварталі майже не змінилася.

Максимальний приріст простежувався у Чернігівській області - 17%. Такий же стрибок був на "однушки" у Волинській.

У порівнянні з І кварталом 2019 року, найбільше зросли ціни на трикімнатне житло - приріст у деяких областях становив понад 40%.

Регіони, де стрімко подорожчали трикімнатні квартири: Волинський - 32%, Чернівецький - 29%, Тернопільський - 25%. У Кіровоградській області медіанна ціна на початок літа піднялася до 5 000 грн, приріст становив 43%.

У Полтавському регіоні ціни на квартири майже не змінилися. Вартість однокімнатних і трикімнатних залишилася на тому ж рівні і становила 3 500 і 5 000 грн відповідно. За "двушку" потрібно було заплатити на 5% більше, ніж у першому кварталі.

На Закарпатті подібна ситуація: тут на 6% подорожчали тільки трикімнатні, орендна плата – 5 300 грн у середньому.

ТОП-5 областей щодо зростання цін на оренду квартири

№ Область 1 кім. квартири Динаміка цін 2 кім. квартири Динаміка цін 3 кім. квартири Динаміка цін 1 Волинська 3 500 17% 4 000 11% 5 300 32% 2 Кіровоградська 3 000 7% 3 500 0% 5 000 43% 3 Чернігівська 3 000 3% 3 500 17% 4 500 29% 4 Одеська 6 000 2% 8 000 13% 10 000 18% 5 Вінницька 4 500 13% 5 000 0% 6 000 20%

* Сортування за середньою вартістю квартир у регіонах

Якщо говорити про вартість будинків, то традиційно найдорожче житло зосереджене у Київській області. Медіанна ціна оренди будинку в Київському регіоні становила 16 000 грн.

У ТОП-3 областей із найвищими цінами на оренду будинків увійшли також Львівська та Одеська області. Різниця вартостей у залежності від регіонів значна, адже за ціною одного будинку в столиці можна орендувати два таких же в Одеській області.

Десятку областей за вартістю оренди будинків закривають Рівненська, Житомирська і Дніпропетровська області.

"Тут можна зняти житло і вкластися в 4 000 грн. Орендна плата за квартири в цих регіонах вище. Наприклад, у Дніпропетровському, щоб зняти трикімнатну квартиру, потрібно заплатити 6 500/місяць, а в Рівненському – 5 000 грн", - розповіли експерти.

Рейтинг областей за вартістю оренди будинків

№ Область Медианна ціна, грн 1 Київська 16 000 2 Львівська 9 500 3 Одеська 8 000 4 Тернопільська 5 700 5 Закарпатська 5 000 6 Харківська 4 800 7 Чернівецька 4 000 8 Дніпропетровська 3 500 9 Житомирська 3 500 10 Рівненська 3 300

Нагадаємо:

За 6 місяців 2019 року індекс цін на житло в Україні на первинному ринку виріс на 6%, а на вторинному - майже 12% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Також раніше повідомлялося, що 6 із 10 київських орендарів шукають однокімнатне житло, трикімнатні квартири у маленькому попиті серед шукачів житла - 8%.

Економічна правда