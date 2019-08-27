В Україні орендувати трикімнатне житло дорожче, ніж будинок
На початку літа на ринку нерухомості України оренда будинку обходилася майже у стільки ж, скільки і трикімнатна квартира.
Про це свідчить аналітика OLX.
Зазначається, що у ІІ кварталі ціни на оренду будинків в Україні стабільно падали. Наприклад, у квітні ціна становила 8 000 грн, а за даними за червень - впала на 21%, до 5 500 грн у середньому, повідомляє джерело.
Що стосується оренди квартир, середня вартість однокімнатних становила 3 800 грн, двокімнатних - 4 700 грн, трикімнатних - 5 800 грн.
У більшості регіонів орендувати трикімнатне житло дорожче, ніж будинок, підкреслюють експерти. Однак у Київській області, щоб зняти трикімнатну квартиру, потрібно заплатити 16 000 грн - у таку ж суму можна укластися, щоб зняти цілий будинок.
У Львівській області будинок коштував усього на 500 грн більше трикімнатної квартири, - 9500 грн. А ось e Харківському регіоні трикімнатні апартаменти майже на 80% дорожче будинків (приблизно 8 550 грн/міс.)/
У Дніпропетровській області будинки в середньому були дешевше (3 500 грн/міс.), у той час як трикімнатні квартири можна було зняти за 6 500 грн.
Рейтинг областей
|
№
|
Область
|
Медианна ціна 3 кім. квартири, грн
|
Медианна ціна будинку, грн
|
1
|
Київська
|
16 000
|
16 000
|
2
|
Одеська
|
10 000
|
8 000
|
3
|
Львівська
|
9 000
|
9 500
|
4
|
Харківська
|
8 550
|
4 800
|
5
|
Дніпропетровська
|
6 500
|
3 500
Якщо говорити про ціни на квартири, то вартість однокімнатних і двокімнатних квартир у ІІ кварталі майже не змінилася.
Максимальний приріст простежувався у Чернігівській області - 17%. Такий же стрибок був на "однушки" у Волинській.
У порівнянні з І кварталом 2019 року, найбільше зросли ціни на трикімнатне житло - приріст у деяких областях становив понад 40%.
Регіони, де стрімко подорожчали трикімнатні квартири: Волинський - 32%, Чернівецький - 29%, Тернопільський - 25%. У Кіровоградській області медіанна ціна на початок літа піднялася до 5 000 грн, приріст становив 43%.
У Полтавському регіоні ціни на квартири майже не змінилися. Вартість однокімнатних і трикімнатних залишилася на тому ж рівні і становила 3 500 і 5 000 грн відповідно. За "двушку" потрібно було заплатити на 5% більше, ніж у першому кварталі.
На Закарпатті подібна ситуація: тут на 6% подорожчали тільки трикімнатні, орендна плата – 5 300 грн у середньому.
ТОП-5 областей щодо зростання цін на оренду квартири
|
№
|
Область
|
1 кім. квартири
|
Динаміка цін
|
2 кім. квартири
|
Динаміка цін
|
3 кім. квартири
|
Динаміка цін
|
1
|
Волинська
|
3 500
|
17%
|
4 000
|
11%
|
5 300
|
32%
|
2
|
Кіровоградська
|
3 000
|
7%
|
3 500
|
0%
|
5 000
|
43%
|
3
|
Чернігівська
|
3 000
|
3%
|
3 500
|
17%
|
4 500
|
29%
|
4
|
Одеська
|
6 000
|
2%
|
8 000
|
13%
|
10 000
|
18%
|
5
|
Вінницька
|
4 500
|
13%
|
5 000
|
0%
|
6 000
|
20%
* Сортування за середньою вартістю квартир у регіонах
Якщо говорити про вартість будинків, то традиційно найдорожче житло зосереджене у Київській області. Медіанна ціна оренди будинку в Київському регіоні становила 16 000 грн.
У ТОП-3 областей із найвищими цінами на оренду будинків увійшли також Львівська та Одеська області. Різниця вартостей у залежності від регіонів значна, адже за ціною одного будинку в столиці можна орендувати два таких же в Одеській області.
Десятку областей за вартістю оренди будинків закривають Рівненська, Житомирська і Дніпропетровська області.
"Тут можна зняти житло і вкластися в 4 000 грн. Орендна плата за квартири в цих регіонах вище. Наприклад, у Дніпропетровському, щоб зняти трикімнатну квартиру, потрібно заплатити 6 500/місяць, а в Рівненському – 5 000 грн", - розповіли експерти.
Рейтинг областей за вартістю оренди будинків
|
№
|
Область
|
Медианна ціна, грн
|
1
|
Київська
|
16 000
|
2
|
Львівська
|
9 500
|
3
|
Одеська
|
8 000
|
4
|
Тернопільська
|
5 700
|
5
|
Закарпатська
|
5 000
|
6
|
Харківська
|
4 800
|
7
|
Чернівецька
|
4 000
|
8
|
Дніпропетровська
|
3 500
|
9
|
Житомирська
|
3 500
|
10
|
Рівненська
|
3 300
Нагадаємо:
За 6 місяців 2019 року індекс цін на житло в Україні на первинному ринку виріс на 6%, а на вторинному - майже 12% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Також раніше повідомлялося, що 6 із 10 київських орендарів шукають однокімнатне житло, трикімнатні квартири у маленькому попиті серед шукачів житла - 8%.
Економічна правда
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