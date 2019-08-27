В Украине арендовать трехкомнатное жилье дороже, чем дом
В начале лета на рынке недвижимости Украины аренда дома обходилась почти во столько же, сколько и трехкомнатная квартира.
Об этом свидетельствует аналитика OLX.
Отмечается, что во ІІ квартале цены на аренду домов в Украине стабильно падали. Например, в апреле цена составляла 8 000 грн, а, по данным за июнь, упала на 21% - до 5 500 грн в среднем, сообщает источник.
Что касается аренды квартир, средняя стоимость однокомнатных составляла 3 800 грн, двухкомнатных - 4 700, трехкомнатных - 5 800 грн.
В большинстве регионов арендовать трехкомнатное жилье дороже, чем дом, подчеркивают эксперты. Однако в Киевской области, чтобы снять "трешку" нужно заплатить 16 000 грн - в такую же сумму можно уложиться, чтобы снять целый дом.
Во Львовской области дом стоил всего на 500 грн больше "трешки", - 9 500 грн. А вот в Харьковском регионе трехкомнатные апартаменты почти на 80% дороже домов (примерно 8 550 грн/мес.). В Днепропетровской области дома в среднем были дешевле (3 500 грн/мес.), в то время как "трешки" можно было снять за 6 500 грн.
Рейтинг областей
|
№
|
Область
|
Медианная цена 3 ком. квартиры, грн
|
Медианная цена дома, грн
|
1
|
Киевская
|
16 000
|
16 000
|
2
|
Одесская
|
10 000
|
8 000
|
3
|
Львовская
|
9 000
|
9 500
|
4
|
Харьковская
|
8 550
|
4 800
|
5
|
Днепропетровская
|
6 500
|
3 500
Если говорить о ценах на квартиры, то цены однокомнатных и двухкомнатных квартир во ІІ квартале почти не изменилась.
Максимальный прирост прослеживался в Черниговской области - 17%. Такой же скачок был на "однушки" в Волынской.
В сравнении с І кварталом 2019 года, больше всего выросли цены на трехкомнатное жилье - прирост в некоторых областях составил более 40%.
Регионы, где стремительно подорожали "трешки": Волынский - 32%, Черновицкий - 29%, Тернопольский - 25%. В Кировоградской области медианная цена к началу лета поднялась до 5 000 грн, прирост составил 43%.
В Полтавском регионе цены на квартиры почти не изменились. Стоимость однокомнатных и "трешек" осталась на том же уровне и составила 3 500 и 5 000 грн соответственно. За "двушку" нужно было заплатить на 5% больше, чем в первом квартале.
На Закарпатье подобная ситуация, здесь на 6% подорожали только "трешки", арендная плата - 5 300 грн в среднем.
ТОП-5 областей по росту цен на аренду квартиры
|
№
|
Область
|
1 ком. квартиры
|
Динамика цен
|
2 ком. квартиры
|
Динамика цен
|
3 ком. квартиры
|
Динамика цен
|
1
|
Волынская
|
3 500
|
17%
|
4 000
|
11%
|
5 300
|
32%
|
2
|
Кировоградская
|
3 000
|
7%
|
3 500
|
0%
|
5 000
|
43%
|
3
|
Черниговская
|
3 000
|
3%
|
3 500
|
17%
|
4 500
|
29%
|
4
|
Одесская
|
6 000
|
2%
|
8 000
|
13%
|
10 000
|
18%
|
5
|
Винницкая
|
4 500
|
13%
|
5 000
|
0%
|
6 000
|
20%
*Сортировка по средней стоимости квартир в регионах
Если говорить о стоимости домов, то традиционно самое дорогое жилье сосредоточено в Киевской области. Медианная цена аренды дома в Киевском регионе составила 16 000 грн.
В ТОП-3 областей с самыми высокими ценами на аренду домов вошли также Львовская и Одесская области. Разница стоимостей в зависимости от регионов значительна, ведь по цене одного дома в столице можно арендовать два таких же в Одесской области.
Десятку областей по стоимости аренды домов закрывают Ровенская, Житомирская и Днепропетровская области.
"Здесь можно снять жилье и уложиться в 4 000 грн. Арендная плата за квартиры в этих регионах выше. К примеру, в Днепропетровском, чтобы снять "трешку", нужно заплатить 6 500 грн/месяц, а в Ровенском - 5 000 грн", - рассказали эксперты.
Рейтинг областей по стоимости аренды домов
|
№
|
Область
|
Медианная цена, грн
|
1
|
Киевская
|
16 000
|
2
|
Львовская
|
9 500
|
3
|
Одесская
|
8 000
|
4
|
Тернопольская
|
5 700
|
5
|
Закарпатская
|
5 000
|
6
|
Харьковская
|
4 800
|
7
|
Черновицкая
|
4 000
|
8
|
Днепропетровская
|
3 500
|
9
|
Житомирская
|
3 500
|
10
|
Ровенская
|
3 300
Напомним:
За 6 месяцев 2019 года индекс цен на жилье в Украине на первичном рынке вырос на 6%, а на вторичном - почти 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Также ранее сообщалось, что 6 из 10 киевских арендаторов ищут однокомнатную жилье, трехкомнатные квартиры в маленьком спросе среди искателей жилья - 8%.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua