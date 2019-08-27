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В Украине арендовать трехкомнатное жилье дороже, чем дом

Вторник, 27 августа 2019, 14:38
 

В начале лета на рынке недвижимости Украины аренда дома обходилась почти во столько же, сколько и трехкомнатная квартира.

Об этом свидетельствует аналитика OLX.

Отмечается, что во ІІ квартале цены на аренду домов в Украине стабильно падали. Например, в апреле цена составляла 8 000 грн, а, по данным за июнь, упала на 21% - до 5 500 грн в среднем, сообщает источник.

Что касается аренды квартир, средняя стоимость однокомнатных составляла 3 800 грн, двухкомнатных - 4 700, трехкомнатных - 5 800 грн.

В большинстве регионов арендовать трехкомнатное жилье дороже, чем дом, подчеркивают эксперты. Однако в Киевской области, чтобы снять "трешку" нужно заплатить 16 000 грн - в такую же сумму можно уложиться, чтобы снять целый дом.

Во Львовской области дом стоил всего на 500 грн больше "трешки", - 9 500 грн. А вот в Харьковском регионе трехкомнатные апартаменты почти на 80% дороже домов (примерно 8 550 грн/мес.). В Днепропетровской области дома в среднем были дешевле (3 500 грн/мес.), в то время как "трешки" можно было снять за 6 500 грн.

Рейтинг областей

Область

Медианная цена 3 ком. квартиры, грн

Медианная цена дома, грн

1

Киевская

16 000

16 000

2

Одесская

10 000

8 000

3

Львовская

9 000

9 500

4

Харьковская

8 550

4 800

5

Днепропетровская

6 500

3 500

Если говорить о ценах на квартиры, то цены однокомнатных и двухкомнатных квартир во ІІ квартале почти не изменилась.

Максимальный прирост прослеживался в Черниговской области - 17%. Такой же скачок был на "однушки" в Волынской.

В сравнении с І кварталом 2019 года, больше всего выросли цены на трехкомнатное жилье - прирост в некоторых областях составил более 40%.

Регионы, где стремительно подорожали "трешки": Волынский - 32%, Черновицкий - 29%, Тернопольский - 25%. В Кировоградской области медианная цена к началу лета поднялась до 5 000 грн, прирост составил 43%.

В Полтавском регионе цены на квартиры почти не изменились. Стоимость однокомнатных и "трешек" осталась на том же уровне и составила 3 500 и 5 000 грн соответственно. За "двушку" нужно было заплатить на 5% больше, чем в первом квартале.

На Закарпатье подобная ситуация, здесь на 6% подорожали только "трешки", арендная плата - 5 300 грн в среднем.

ТОП-5 областей по росту цен на аренду квартиры

Область

1 ком. квартиры

Динамика цен

2 ком. квартиры

Динамика цен

3 ком. квартиры

Динамика цен

1

Волынская

3 500

17%

4 000

11%

5 300

32%

2

Кировоградская

3 000

7%

3 500

0%

5 000

43%

3

Черниговская

3 000

3%

3 500

17%

4 500

29%

4

Одесская

6 000

2%

8 000

13%

10 000

18%

5

Винницкая

4 500

13%

5 000

0%

6 000

20%

 *Сортировка по средней стоимости квартир в регионах

Если говорить о стоимости домов, то традиционно самое дорогое жилье сосредоточено в Киевской области. Медианная цена аренды дома в Киевском регионе составила 16 000 грн.

В ТОП-3 областей с самыми высокими ценами на аренду домов вошли также Львовская и Одесская области. Разница стоимостей в зависимости от регионов значительна, ведь по цене одного дома в столице можно арендовать два таких же в Одесской области.

Десятку областей по стоимости аренды домов закрывают Ровенская, Житомирская и Днепропетровская области.

"Здесь можно снять жилье и уложиться в 4 000 грн. Арендная плата за квартиры в этих регионах выше. К примеру, в Днепропетровском, чтобы снять "трешку", нужно заплатить 6 500 грн/месяц, а в Ровенском - 5 000 грн", - рассказали эксперты.

Рейтинг областей по стоимости аренды домов

Область

Медианная цена, грн

1

Киевская

16 000

2

Львовская

9 500

3

Одесская

8 000

4

Тернопольская

5 700

5

Закарпатская

5 000

6

Харьковская

4 800

7

Черновицкая

4 000

8

Днепропетровская

3 500

9

Житомирская

3 500

10

Ровенская

3 300

Напомним:

За 6 месяцев 2019 года индекс цен на жилье в Украине на первичном рынке вырос на 6%, а на вторичном - почти 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также ранее сообщалось, что 6 из 10 киевских арендаторов ищут однокомнатную жилье, трехкомнатные квартиры в маленьком спросе среди искателей жилья - 8%.

Экономическая правда

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