В Украине арендовать трехкомнатное жилье дороже, чем дом

В начале лета на рынке недвижимости Украины аренда дома обходилась почти во столько же, сколько и трехкомнатная квартира.

Об этом свидетельствует аналитика OLX.

Отмечается, что во ІІ квартале цены на аренду домов в Украине стабильно падали. Например, в апреле цена составляла 8 000 грн, а, по данным за июнь, упала на 21% - до 5 500 грн в среднем, сообщает источник.

Что касается аренды квартир, средняя стоимость однокомнатных составляла 3 800 грн, двухкомнатных - 4 700, трехкомнатных - 5 800 грн.

В большинстве регионов арендовать трехкомнатное жилье дороже, чем дом, подчеркивают эксперты. Однако в Киевской области, чтобы снять "трешку" нужно заплатить 16 000 грн - в такую же сумму можно уложиться, чтобы снять целый дом.

Во Львовской области дом стоил всего на 500 грн больше "трешки", - 9 500 грн. А вот в Харьковском регионе трехкомнатные апартаменты почти на 80% дороже домов (примерно 8 550 грн/мес.). В Днепропетровской области дома в среднем были дешевле (3 500 грн/мес.), в то время как "трешки" можно было снять за 6 500 грн.

Рейтинг областей

№ Область Медианная цена 3 ком. квартиры, грн Медианная цена дома, грн 1 Киевская 16 000 16 000 2 Одесская 10 000 8 000 3 Львовская 9 000 9 500 4 Харьковская 8 550 4 800 5 Днепропетровская 6 500 3 500

Если говорить о ценах на квартиры, то цены однокомнатных и двухкомнатных квартир во ІІ квартале почти не изменилась.

Максимальный прирост прослеживался в Черниговской области - 17%. Такой же скачок был на "однушки" в Волынской.

В сравнении с І кварталом 2019 года, больше всего выросли цены на трехкомнатное жилье - прирост в некоторых областях составил более 40%.

Регионы, где стремительно подорожали "трешки": Волынский - 32%, Черновицкий - 29%, Тернопольский - 25%. В Кировоградской области медианная цена к началу лета поднялась до 5 000 грн, прирост составил 43%.

В Полтавском регионе цены на квартиры почти не изменились. Стоимость однокомнатных и "трешек" осталась на том же уровне и составила 3 500 и 5 000 грн соответственно. За "двушку" нужно было заплатить на 5% больше, чем в первом квартале.

На Закарпатье подобная ситуация, здесь на 6% подорожали только "трешки", арендная плата - 5 300 грн в среднем.

ТОП-5 областей по росту цен на аренду квартиры

№ Область 1 ком. квартиры Динамика цен 2 ком. квартиры Динамика цен 3 ком. квартиры Динамика цен 1 Волынская 3 500 17% 4 000 11% 5 300 32% 2 Кировоградская 3 000 7% 3 500 0% 5 000 43% 3 Черниговская 3 000 3% 3 500 17% 4 500 29% 4 Одесская 6 000 2% 8 000 13% 10 000 18% 5 Винницкая 4 500 13% 5 000 0% 6 000 20%

*Сортировка по средней стоимости квартир в регионах

Если говорить о стоимости домов, то традиционно самое дорогое жилье сосредоточено в Киевской области. Медианная цена аренды дома в Киевском регионе составила 16 000 грн.

В ТОП-3 областей с самыми высокими ценами на аренду домов вошли также Львовская и Одесская области. Разница стоимостей в зависимости от регионов значительна, ведь по цене одного дома в столице можно арендовать два таких же в Одесской области.

Десятку областей по стоимости аренды домов закрывают Ровенская, Житомирская и Днепропетровская области.

"Здесь можно снять жилье и уложиться в 4 000 грн. Арендная плата за квартиры в этих регионах выше. К примеру, в Днепропетровском, чтобы снять "трешку", нужно заплатить 6 500 грн/месяц, а в Ровенском - 5 000 грн", - рассказали эксперты.

Рейтинг областей по стоимости аренды домов

№ Область Медианная цена, грн 1 Киевская 16 000 2 Львовская 9 500 3 Одесская 8 000 4 Тернопольская 5 700 5 Закарпатская 5 000 6 Харьковская 4 800 7 Черновицкая 4 000 8 Днепропетровская 3 500 9 Житомирская 3 500 10 Ровенская 3 300

Напомним:

За 6 месяцев 2019 года индекс цен на жилье в Украине на первичном рынке вырос на 6%, а на вторичном - почти 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также ранее сообщалось, что 6 из 10 киевских арендаторов ищут однокомнатную жилье, трехкомнатные квартиры в маленьком спросе среди искателей жилья - 8%.

Экономическая правда