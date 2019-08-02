Всі розділи
Укр / Рус

58% орендарів Києва шукають однокімнатні квартири - дослідження

П'ятниця, 2 серпня 2019, 13:45

6 з 10 київських орендарів шукають однокімнатне житло, трикімнатні квартири у найменшому попиті серед шукачів житла - 8%.

Про це йдеться у результах дослідження, які провели аналітики OLX Нерухомість.

Зазначається, що за перше півріччя 2019 року серед усіх відгуків на оголошення 58% припало на однокімнатні квартири, 34% - на двокімнатні, 8% - на трикімнатні. 

З початку року на платформі OLX найчастіше пропонували "однушки" - 29 500 оголошень (47%), на другому місці - "двійки" - 25 тисяч пропозицій, далі йдуть "трійки" - близько 9 тисяч оголошень (14%).

Повідомляється, що найбюджетнішим районом Києва є Деснянський - однокімнатна квартира обійдеться в 6 500 грн на місяць, а за ціну трикімнатної - 9 800 грн - вже можна зняти "однушку" в Шевченківському, який є другим за вартістю оренди житла в Києві.

Найдорожчі квартири знаходяться в Печерському районі: тут вартість трикімнатного житла складає 40 600 грн. 

За даними аналітики, однокімнатні та двокімнатні квартири було дешевше знімати на початку року, адже до літнього сезону вони збільшились в ціні. У червні вартість оренди "двійок" зросла на 4%, однокімнатних - 2%.

Ситуація з "трійками" протилежна - квартири дорожчали на початку року, приріст склав майже 5%, а до літа змін не простежувалось.

"Якщо порівнювати середню вартість квартир першого півріччя 2019 і 2018 років, то очевидним є зростання цін на всі види житла. Наприклад, "однушки" зросли на 43% в середньому, "двійки" - 30%, а трикімнатні піднялись майже на половину, приріст склав 44%", - свідчать результати дослідження.

 

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

нерухомість Київ

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Dragon Capital придбала низку нерухомості протягом тижня 31 липня 2019, 19:35
Німеччина посилить боротьбу з відмиванням грошей на ринку нерухомості 31 липня 2019, 10:58
Офіси — уже не місце для роботи. Що відбувається з ринком офісної нерухомості? 25 липня 2019, 15:11
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!