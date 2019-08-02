58% орендарів Києва шукають однокімнатні квартири - дослідження

6 з 10 київських орендарів шукають однокімнатне житло, трикімнатні квартири у найменшому попиті серед шукачів житла - 8%.

Про це йдеться у результах дослідження, які провели аналітики OLX Нерухомість.

Зазначається, що за перше півріччя 2019 року серед усіх відгуків на оголошення 58% припало на однокімнатні квартири, 34% - на двокімнатні, 8% - на трикімнатні.

З початку року на платформі OLX найчастіше пропонували "однушки" - 29 500 оголошень (47%), на другому місці - "двійки" - 25 тисяч пропозицій, далі йдуть "трійки" - близько 9 тисяч оголошень (14%).

Повідомляється, що найбюджетнішим районом Києва є Деснянський - однокімнатна квартира обійдеться в 6 500 грн на місяць, а за ціну трикімнатної - 9 800 грн - вже можна зняти "однушку" в Шевченківському, який є другим за вартістю оренди житла в Києві.

Найдорожчі квартири знаходяться в Печерському районі: тут вартість трикімнатного житла складає 40 600 грн.

За даними аналітики, однокімнатні та двокімнатні квартири було дешевше знімати на початку року, адже до літнього сезону вони збільшились в ціні. У червні вартість оренди "двійок" зросла на 4%, однокімнатних - 2%.

Ситуація з "трійками" протилежна - квартири дорожчали на початку року, приріст склав майже 5%, а до літа змін не простежувалось.

"Якщо порівнювати середню вартість квартир першого півріччя 2019 і 2018 років, то очевидним є зростання цін на всі види житла. Наприклад, "однушки" зросли на 43% в середньому, "двійки" - 30%, а трикімнатні піднялись майже на половину, приріст склав 44%", - свідчать результати дослідження.

Економічна правда