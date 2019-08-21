У підземних сховищах рекордна з 2012 року кількість газу - "Укртрансгаз"

Станом на 21 серпня запас газу в українських підземних сховищах складає 17,4 мільярдів кубометрів газу, що є найбільшим показником з 2012 року.

Про це повідомляє прес-служба "Уктрансгазу".

На підприємстві заявили, що припинили закачування газу чотирьох (з десяти) підземних газосховищах у зв'язку із досягненням планових обсягів на 2019 рік - на Солохівському ПСГ, Червонопартизанському ПСГ, Пролетарському ПСГ та Краснопопівському ПСГ.

Режим закачування триває на шести інших газосховищах в середньодобовому обсязі 75 мільйонів кубометрів.

"Загалом до початку опалювального сезону необхідно накопичити в ПСГ не менше 20 млрд кубометрів газу. Це дасть можливість Україні пройти наступний осінньо-зимовий період, навіть з врахуванням повної зупинки Газпромом транзиту з 1 січня 2020 року", - підкреслили в "Укртрансгазі".

Нагадаємо:

Україна з 4 квітня до 17 серпня 2019 року збільшила запаси припродного газу в підземних сховищах удвічі (на 8,4 мільярдів кубометрів) - до 17,2 мільярдів кубометрів.

Економічна правда