В подземных хранилищах рекордное с 2012 года количество газа - "Укртрансгаз"

По состоянию на 21 августа запас газа в украинских подземных хранилищах составляет 17,4 миллиардов кубометров, что является наибольшим показателем с 2012 года.

Об этом сообщает пресс-служба "Уктрансгаза".

На предприятии заявили, что прекратили закачку газа в четыре (из десяти) подземные газохранилища в связи с достижением плановых объемов на 2019 год - на Солоховском ПХГ, Краснопартизанском ПХГ, Пролетарском ПХГ и Краснопоповском ПХГ.

Режим закачки продолжается на шести других хранилищах в среднесуточном объеме 75 миллионов кубометров.

"Всего к началу отопительного сезона необходимо накопить в ПХГ не менее 20 млрд кубометров газа. Это даст возможность Украине пройти следующий осенне-зимний период, даже с учетом полной остановки Газпромом транзита с 1 января 2020 года", - подчеркнули в "Укртрансгазе".

Напомним:

Украина с 4 апреля по 17 августа 2019 года увеличила запасы припродного газа в подземных хранилищах в два раза (на 8,4 миллиардов кубометров) - до 17,2 миллиардов кубометров.

Экономическая правда