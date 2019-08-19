У підземні сховища закачали уже 17 мільярдів кубометрів газу

Україна з 4 квітня до 17 серпня 2019 року збільшила запаси припродного газу в підземних сховищах удвічі (на 8,4 мільярдів кубометрів) - до 17,2 мільярдів кубометрів.

Про це свідчать оперативні дані АТ "Укртрансгаз".

За розрахунками агентства "Інтерфакс-Україна", цей обсяг перевищує показник запасів 17 серпня 2018 року на 24,5%, 17 серпня 2017 року - на 22,2%.



Сховища країни 1-17 серпня поповнилися на 1 млрд 318,26 млн кубометрів, що становить середньодобове закачування 77,5 млн кубометрів, у липні воно становило 74,4 млн кубометрів на добу.



ПСГ України 17 серпня цього року поповнилися на 74,36 млн кубометрів за імпорту 66,91 млн кубометрів та внутрішнього видобутку 54,8 млн кубометрів.



Нагадаємо:

Станом на 3 серпня в українських підземних сховищах накопичили 16 мільярдів кубометрів газу.

Для забезпечення сталого проходження осінньо-зимового сезону 2019/2020 рр. необхідно накопичити в ПСГ близько 20 мільярдів кубометрів газу.

Економічна правда