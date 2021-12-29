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Запаси газу в підземних сховищах майже вдвічі менші, ніж роком раніше

Середа, 29 грудня 2021, 14:04

Станом на 27 грудня 2021 року запаси газу в підземних сховищах знизилися на 41,4%, або на 9,97 мільярда кубічних метрів, до 14,079 мільярда порівняно з даними на аналогічну дату минулого року (24,047 мільярда).

Про це свідчать оперативні дані державної компанії "Оператор газотранспортної системи України".

За добу з ПСГ було відібрано 95 млн. куб. м газу. З 20 по 27 грудня запаси природного газу в підземних сховищах знизилися на 4,8%, або на 709,3 млн. куб. м.

З 5 жовтня запаси газу в ПСГ скоротилися на 25,4%, або на 4,78 млрд. куб. м.

Економічна правда

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