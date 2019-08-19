Всі розділи
Укр / Рус

Скраплений газ для потреб населення дешевшає четвертий місяць поспіль

Понеділок, 19 серпня 2019, 14:32

Ціна скрапленого газу на спеціалізованих аукціонах для потреб населення знизилася на 5,4% - до 7071,36 гривень за тонну.

Про це свідчать бюлетені аукціонів "Укргазвидобування" та "Укрнафти", запланованих на 23 серпня, передає enkorr.

Зазначається, що скраплений газ для потреб населення дешевшає четвертий місяць поспіль, починаючи з травня.

"Зниження ціни пов'язане з переглядом регульованої вартості природного газу для побутових споживачів на липень. У серпні ціна газу як товару для населення опустилася на 5,1%, до 5,584 грн за кубометр (з ПДВ та без витрат на транспортування).

За даними ДП "Пропан", в серпні відпускна ціна балона газу (обсяг 50 л, вага 21 кг) для населення Київської області становить 279 грн.

На аукціони 23 серпня "Укрнафта" і "Укргазвидобування" виставили 1,56 і 1,5 тисяч тонн відповідно.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

енергетика газ ціна

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Справа "Роттердам+": НАБУ оголосило у розшук екс-голову тарифного регулятора - ЗМІ 16 серпня 2019, 18:45
Голова НАБУ про справу "Роттердам+": Менеджери ДТЕК - це тільки початок 16 серпня 2019, 16:33
Справа "Роттердам+": ДТЕК вніс 10 мільйонів застави за свого співробітника 16 серпня 2019, 14:05
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!