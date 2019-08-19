Цена сжиженного газа на специализированных аукционах для нужд населения снизилась на 5,4% - до 7071,36 гривен за тонну.

Об этом свидетельствуют бюллетени аукционов "Укргаздобыча" и "Укрнафты", запланированных на 23 августа, передает enkorr.

Отмечается, что сжиженный газ для нужд населения дешевеет четвертый месяц подряд, начиная с мая.

"Снижение цены связано с пересмотром регулируемой стоимости природного газа для бытовых потребителей на июль. В августе цена газа как товара для населения опустилась на 5,1%, до 5,584 грн за кубометр (с НДС и без затрат на транспортировку).

По данным ГП "Пропан", в августе отпускная цена баллона газа (объем 50 л, вес 21 кг) для населения Киевской области составляет 279 грн.

На аукционы 23 августа "Укрнафта" и "Укргаздобыча" выставили 1,56 и 1,5 тысяч тонн соответственно.