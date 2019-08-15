Прем'єра Латвії закликали призупинити імпорт яєць з України

Латвійська асоціація виробників яєць і м'яса птиці закликала прем'єр-міністра країни призупинити імпорт яєць з країн, які не входять до ЄС, у тому числі з України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Відповідного листа асоціація направила прем'єр-міністру 14 серпня. Причина – виявлення в українських яйцях сальмонели.

"Беручи до уваги те, що в Латвії за короткий проміжок часу вже чотири рази було констатовано невідповідність різних яєчних продуктів нормам безпеки харчових продуктів, а здоров'я суспільства перебуває під загрозою, асоціація вважає, що імпорт яєць і яєчних продуктів з України слід негайно зупинити", - заявила виконавчий директор Асоціації виробників яєць і пташиного м'яса Анна Ерліх.

Асоціація нагадала, що в червні 2019 року уряд Латвії вирішив надати додаткові кошти на посилення контролю за імпортом яєць і яєчних продуктів з України.

"В ході додаткових перевірок виявлено, що сальмонела міститься навіть в термічно оброблених продуктах, що змушує задуматися про рівень гігієни на українських виробництвах", - відзначила асоціація.

Зазначається, що імпорт з України становить третину обсягу всіх імпортованих в Латвію яєць.

Керівник асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко підкреслює, що Україна дотримується суворих норм контролю сальмонели. "Україна вже тривалий час дотримується більш суворих норм контролю і запобігання появи бактерій сальмонели, ніж країни ЄС", - заявив він.

Днями міністерство землеробства Латвії звернулося до Єврокомісії з закликом посилити контроль за українськими виробниками яєць.

Європейська правда