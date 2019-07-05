У ДСНС хочуть відключити центральний офіс "Укренерго" від енергопостачання

Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Києві вимагає відключити від енергопостачання центральний офіс НЕК "Укренерго" та заборонити доступ співробітників підприємства в будівлю через порушення пожежної безпеки.

Про це повідомляє прес-служба НЕК "Укренерго" з посиланням на позов ДСНС до києвського Окружного адмінсуду 26 червня.

"Вимоги Держслужби ґрунтуються на переліку порушень пожежної безпеки, які були визначенні після останньої позапланової перевірки компанії. Вона була проведена 15 травня цього року. В позові ДСНС зазначено, що порушення начебто свідчать про відсутність у компанії системи заходів для уникнення та гасіння пожеж, а також швидкого реагування на них", - йдеться у заяві компанії.

В "Укренерго" запевняють, що усі заявлені з боку ДСНС вимоги будуть усунені.

"Ще у липні минулого року компанія склала план усунення виявлених порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, розрахований до 2020 року.

З того часу було виконано більшість запланованих заходів, а залишилися лише ті, що потребують реконструкції будівлі, яка запланована на 2020 рік. Після відповідних тендерних процедур заключені договори з підрядними організаціями на виконання проектних робіт по реконструкції будівель компанії", - заявляє прес-служба.

У компанії наголошують, що задоволення позову ДСНС "неминуче призведе до порушення сталої роботи всієї енергосистеми країни".

"Головний офіс компанії є стратегічним об’єктом, оскільки в ньому розташований центральний диспетчерський пункт, з якого координується робота ОЕС України та "острова Бурштинської ТЕС".

Припинення енергопостачання будівлі унеможливить керування енергосистемою та поставить під загрозу її операційну безпеку. Всі ці ризики є особливо критичним саме сьогодні - в перші дні роботи нової моделі ринку електроенергії, коли всі його учасники роблять перші кроки в новій для всіх системі взаємовідносин", - підкреслюють в "Укренерго".

Економічна правда