В ГСЧС хотят отключить центральный офис "Укрэнерго" от энергоснабжения

Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве требует отключить от энергоснабжения центральный офис НЭК "Укрэнерго" и запретить доступ сотрудников предприятия в здание из-за нарушения пожарной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго" со ссылкой на иск ГСЧС в киевский Окружной админсуд 26 июня.

"Требования Госслужбы основываются на перечне нарушений пожарной безопасности, которые были определены после последней внеплановой проверки компании. Она была проведена 15 мая этого года. В иске ГСЧС указано, что нарушения якобы свидетельствуют об отсутствии в компании системы мер для предотвращения и тушения пожаров, а также быстрого реагирования на них", - говорится в заявлении компании.

В "Укрэнерго" уверяют, что все заявленные со стороны ГСЧС требования будут устранены.

"Еще в июле прошлого года компания составила план устранения выявленных нарушений требований законодательства в сфере гражданской защиты, техногенной и пожарной безопасности, рассчитанный до 2020 года.

С тех пор было выполнено большинство запланированных мероприятий, а остались только те, которые нуждаются в реконструкции здания, которая запланирована на 2020 год. После соответствующих тендерных процедур заключены договоры с подрядными организациями на выполнение проектных работ по реконструкции зданий компании", - заявляет пресс-служба.

В компании подчеркивают, что удовлетворения иска ГСЧС "неизбежно приведет к нарушению стабильной работы всей энергосистемы страны".

"Главный офис компании является стратегическим объектом, поскольку в нем расположен центральный диспетчерский пункт, с которого координируется работа ОЭС Украины и "острова Бурштынской ТЭС".

Прекращение энергоснабжения здания сделает невозможным управления энергосистемой и поставит под угрозу ее операционную безопасность. Все эти риски особенно критические именно сегодня - в первые дни работы новой модели рынка электроэнергии, когда все его участники делают первые шаги в новой для всех системе взаимоотношений", - подчеркивают в "Укрэнерго".

Экономическая правда